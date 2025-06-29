晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿信認了「看到草東閃遠一點」 迎Energy唱熱騰騰年度歌曲

五月天在大巨蛋舉辦第三場演唱會。（相信音樂提供）五月天在大巨蛋舉辦第三場演唱會。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（29日）晚在台北大巨蛋舉行第三場「回到那一天」巡演，特別嘉賓喜氣洋洋，正是昨晚剛在金曲獎典禮上以《星期五晚上》贏得年度歌曲大獎的Energy，五月天特製超大金曲獎盃再送給他們，雙方也在台上合唱這首夯曲。

除了合唱《星期五晚上》，阿信還拱Energy唱新歌《馬上去》，笑說這是瑪莎的歌，因為聽起來像是《瑪莎去》。瑪莎也開玩笑說：「你們這首歌出來，我已經被使來喚去兩個禮拜了。」

阿信談到：「五月天不也是都一帆風順，出道第一年1999年入圍過金曲獎，那時年輕氣盛，以為獎一定是我們的，心裡各自寫了一萬字得獎感言，沒想到最佳樂團竟然是乱彈阿翔。」另外阿信也提到：「現在團體競爭太激烈了，看到草東閃遠一點。」

Energy、五月天大合照。（相信音樂提供）Energy、五月天大合照。（相信音樂提供）

昨晚受限金曲典禮超時，Energy團員致詞都無法太長，坤達說的內容最少，今天團員讓他多講一點，坤達說：「此時此刻意義更不太一樣，昨天拿獎後，今天在站上五月天舞台，就像當初復合後，在高雄站上五月天舞台，非常開心感動。」

書偉則談到：「也感謝我自己這麼堅持，在這行業努力著，機會不會流逝，Energy得獎讓大家看到希望，大家也不要放棄，我分享一個字『爽啦！』」立刻被五月天糾正：「是兩個字。」

Energy預告9月6、7日要到高雄巨蛋舉辦「ALL IN全面進擊」演唱會，希望有機會邀五月天當嘉賓，阿信開玩笑說：「瑪莎去。」因為Energy新歌《馬上去》聽起來很像「瑪莎去」，Energy也附和說希望瑪莎去他們演唱會，瑪莎說：「我知道你們是新科金曲得主，但是不要拗人拗成這樣。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中