阿信認了「看到草東閃遠一點」 迎Energy唱熱騰騰年度歌曲

五月天在大巨蛋舉辦第三場演唱會。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（29日）晚在台北大巨蛋舉行第三場「回到那一天」巡演，特別嘉賓喜氣洋洋，正是昨晚剛在金曲獎典禮上以《星期五晚上》贏得年度歌曲大獎的Energy，五月天特製超大金曲獎盃再送給他們，雙方也在台上合唱這首夯曲。

除了合唱《星期五晚上》，阿信還拱Energy唱新歌《馬上去》，笑說這是瑪莎的歌，因為聽起來像是《瑪莎去》。瑪莎也開玩笑說：「你們這首歌出來，我已經被使來喚去兩個禮拜了。」

請繼續往下閱讀...

阿信談到：「五月天不也是都一帆風順，出道第一年1999年入圍過金曲獎，那時年輕氣盛，以為獎一定是我們的，心裡各自寫了一萬字得獎感言，沒想到最佳樂團竟然是乱彈阿翔。」另外阿信也提到：「現在團體競爭太激烈了，看到草東閃遠一點。」

Energy、五月天大合照。（相信音樂提供）

昨晚受限金曲典禮超時，Energy團員致詞都無法太長，坤達說的內容最少，今天團員讓他多講一點，坤達說：「此時此刻意義更不太一樣，昨天拿獎後，今天在站上五月天舞台，就像當初復合後，在高雄站上五月天舞台，非常開心感動。」

書偉則談到：「也感謝我自己這麼堅持，在這行業努力著，機會不會流逝，Energy得獎讓大家看到希望，大家也不要放棄，我分享一個字『爽啦！』」立刻被五月天糾正：「是兩個字。」

Energy預告9月6、7日要到高雄巨蛋舉辦「ALL IN全面進擊」演唱會，希望有機會邀五月天當嘉賓，阿信開玩笑說：「瑪莎去。」因為Energy新歌《馬上去》聽起來很像「瑪莎去」，Energy也附和說希望瑪莎去他們演唱會，瑪莎說：「我知道你們是新科金曲得主，但是不要拗人拗成這樣。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法