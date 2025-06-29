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越罵越紅！《魷魚遊戲3》登Netflix全球93國收視榜首

李政宰（中）、導演黃東赫等劇組人員昨在首爾宣傳《魷魚遊戲3》。（Netflix提供）李政宰（中）、導演黃東赫等劇組人員昨在首爾宣傳《魷魚遊戲3》。（Netflix提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕《魷魚遊戲3》27日上線全6集，憑話題熱度、口碑擴散，據OTT內容排行網站FlixPatrol統計，昨（28）在全球93個國家的Netflix電視節目類別奪下冠軍；不過該網站並非Netflix官方統計，與實際數據應有落差。

《魷魚遊戲》系列受到全球矚目，第一季上線28天，累計觀看次數達2.65億次，總觀看時長達22.5億小時，在英語和非英語類別中均排名第一；第二季累計觀看次數達1.92億次，總觀看時長達13.8億小時，韓媒看好第三季有望輕鬆奪下Netflix週票房排行榜電視劇類冠軍。

《魷魚遊戲3》上線後，大結局讓不少網友看傻眼，加上找來好萊塢大咖加持，提高劇集聲勢；外媒則對孕婦「金純熙」的嬰兒參與遊戲感到不解，並轟第三季遊戲趨於簡單化，造成審美疲勞等，成為另類的「負面宣傳」。

「T.O.P」崔勝鉉雖然在第二季被賜死，仍積極參與第三季宣傳。（Netflix提供）「T.O.P」崔勝鉉雖然在第二季被賜死，仍積極參與第三季宣傳。（Netflix提供）

即使如此，在第二季演出「薩諾斯」而領便當的「T.O.P」崔勝鉉仍積極參與第三季宣傳，包括本月初赴洛杉磯參與Netflix的「TUDUM 2025」，昨也在首爾世宗大路登台，高呼「能參與這部偉大的作品，真的很感激」，謝謝導演黃東赫，告訴他一聲「辛苦了」。

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