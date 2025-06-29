晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

林嘉欣「對罵」新加坡母親 帥男聞臭豆腐「尷尬反應」曝

〔記者鍾志均／台北報導〕導演林書宇執導的電影《值得的等待》昨在台北電影節首映，主角羅斯巴特勒、陳瓊華、林友明等演員出席；新加坡演員陳瓊華和林嘉欣分飾母女，陳表示兩人吵架戲很過癮，演著演著變朋友，稱自己能很放心的交給她，大讚她是好演員。

陳瓊華表示和林嘉欣對戲很輕鬆，拋接球都能很直覺的演出，稱她每個場景都全力以赴；至於情緒張力很高的戲，確實現場都有捕捉到滿滿的感情；特別的是，陳瓊華自認平時不會管教小孩，但這次在片中有很過癮的解放感，還說，到香港時還會去找林嘉欣喝下午茶，打趣說是健康的劇組才能辦到的。

《值得的等待》昨在北影進行亞洲星光首映，左至右為導演林書宇、主演陳瓊華、林友明、羅斯．巴特勒（Ross BUTLER）、製片Dan MARK、Rachel TAN、Vincent XI。（台北電影節提供）《值得的等待》昨在北影進行亞洲星光首映，左至右為導演林書宇、主演陳瓊華、林友明、羅斯．巴特勒（Ross BUTLER）、製片Dan MARK、Rachel TAN、Vincent XI。（台北電影節提供）

林書宇感謝演員陳瓊華牽線，才會有這部作品，他說：「我們是《夕霧花園》認識，她介紹我認識製片，一開始大家都會依照我過往的片給劇本，所以都比較嚴肅，但我不想重複，直到收到這個劇本。裡面有我很喜歡的善意，所以就決定拍了。」 

《值得的等待》聚焦繁忙的西雅圖，多組男女的人生在一連串巧合下交會的浪漫愛情故事，長相帥氣的男主角羅斯巴特勒和女主角拉娜康多共譜「最萌身高差」，兩人至少差了30多公分；導演林書宇透露，兩人在夜市戲，一開始還拍不到拉娜康多，最後劇組趕緊找了超高的鞋子讓她穿，才讓兩個人的臉都出現在銀幕上。

問到在夜市吃榴蓮的戲，拉娜康多被爆是第一次吃，在吃之前先刻意不碰，想把「第一次」的表情留在電影，吃完之後笑說「再也不吃了」；至於來到台灣，有什麼東西不敢嘗試？羅斯巴特勒表示有吃了臭豆腐，追問感覺，他微尷尬說「It's OK！」笑翻眾人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中