林嘉欣「對罵」新加坡母親 帥男聞臭豆腐「尷尬反應」曝

〔記者鍾志均／台北報導〕導演林書宇執導的電影《值得的等待》昨在台北電影節首映，主角羅斯巴特勒、陳瓊華、林友明等演員出席；新加坡演員陳瓊華和林嘉欣分飾母女，陳表示兩人吵架戲很過癮，演著演著變朋友，稱自己能很放心的交給她，大讚她是好演員。

陳瓊華表示和林嘉欣對戲很輕鬆，拋接球都能很直覺的演出，稱她每個場景都全力以赴；至於情緒張力很高的戲，確實現場都有捕捉到滿滿的感情；特別的是，陳瓊華自認平時不會管教小孩，但這次在片中有很過癮的解放感，還說，到香港時還會去找林嘉欣喝下午茶，打趣說是健康的劇組才能辦到的。

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《值得的等待》昨在北影進行亞洲星光首映，左至右為導演林書宇、主演陳瓊華、林友明、羅斯．巴特勒（Ross BUTLER）、製片Dan MARK、Rachel TAN、Vincent XI。（台北電影節提供）

林書宇感謝演員陳瓊華牽線，才會有這部作品，他說：「我們是《夕霧花園》認識，她介紹我認識製片，一開始大家都會依照我過往的片給劇本，所以都比較嚴肅，但我不想重複，直到收到這個劇本。裡面有我很喜歡的善意，所以就決定拍了。」

《值得的等待》聚焦繁忙的西雅圖，多組男女的人生在一連串巧合下交會的浪漫愛情故事，長相帥氣的男主角羅斯巴特勒和女主角拉娜康多共譜「最萌身高差」，兩人至少差了30多公分；導演林書宇透露，兩人在夜市戲，一開始還拍不到拉娜康多，最後劇組趕緊找了超高的鞋子讓她穿，才讓兩個人的臉都出現在銀幕上。

問到在夜市吃榴蓮的戲，拉娜康多被爆是第一次吃，在吃之前先刻意不碰，想把「第一次」的表情留在電影，吃完之後笑說「再也不吃了」；至於來到台灣，有什麼東西不敢嘗試？羅斯巴特勒表示有吃了臭豆腐，追問感覺，他微尷尬說「It's OK！」笑翻眾人。

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