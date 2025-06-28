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「極致裸露」視覺反映創作私密性！葛萊美肯定才女睽違4年出輯

蘿兒暌違4年推出全新專輯《聖女》。（環球音樂提供）蘿兒暌違4年推出全新專輯《聖女》。（環球音樂提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕獲葛萊美肯定的紐西蘭才女蘿兒推出暌違4年的全新專輯《聖女》，用音樂全然揭露自身的女性特質與內在狀態。作品英文原名「Virgin」，意義遠不僅止於字面上的「處女」或「性純潔」，而是承載多重象徵。為呼應概念，她更以「極致裸露」的 X 光影像作為專輯封面，展現創作上毫無保留的態度，直言這是一張「百分之百的血淚之作」。

蘿兒曾在社群平台上分享「Virgin」一詞的多重意涵，不只是「不依附於男人的獨立女性」，也可解釋為拉丁文中「男人」（Vir）與「女人」（Gyne）的結合，象徵陰陽並存的雙性特質；另一層意思則是「純淨、未被污染的本質」。

為此蘿兒也說明：「這是赤裸的、直覺的、純真的、優雅的、開誠布公的、靈性的與陽剛的。我對這張專輯感到既驕傲又害怕，無處躲藏。我相信，將我們內心最深處化為音樂，是讓我們獲得自由的方式。」

蘿兒推出暌違4年的全新專輯《聖女》，更以「極致裸露」的 X 光影像作為專輯封面。（環球音樂提供）蘿兒推出暌違4年的全新專輯《聖女》，更以「極致裸露」的 X 光影像作為專輯封面。（環球音樂提供）

專輯封面則以骨盆的X光片呈現，影像中可見皮帶扣、褲子拉鍊與子宮內避孕器。蘿兒坦言自己對X光、核磁共振、超音波等醫學影像技術十分著迷，並分享靈感來源：「X 光片是一種極致的裸露！你什麼都看的到，感覺非常私人但又富含神秘感，這非常像我，也很符合這張專輯的概念。」

蘿兒也形容，《聖女》的色彩是「透明」的——如洗澡水、窗戶、冰、唾液那樣清澈無礙，「聲音在任何可能的情況下都保持一致。我試圖徹徹底底地看清自己。」《聖女》已於各大數位平台上線，實體專輯則預計於7月4日正式發行。

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