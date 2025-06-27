BABYMONSTER演唱會加場！日期票價入場須知「懶人包一次看」
〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國YG娛樂力捧的7人怪物女團BABYMONSTER，出道僅滿1年就以首張正規專輯《DRIP》突破百萬銷量，展現驚人影響力。YG娛樂表示，BABYMONSTER即將展開首次世界巡演《BABYMONSTER 1st WORLD TOUR
BABYMONSTER28日、29日將在林口體育館開唱。（翻攝自臉書）
BABYMONSTER此次在台灣開唱，門票採用ibon取票系統並於開演前5日，也就是6月23日起開放領取票券，每筆取票酌收30元手續費，觀眾可在ibon機台操作後列印繳費單，持單至櫃台付款領票。演唱會周邊商品、VIP套票粉絲福利、票務櫃檯及服務台也會從13:00陸續開放，Soundcheck Event則從15:00開始，粉絲務必提早留意時程。
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BABYMONSTER此次在台灣的舞台，預計帶來最新專輯《DRIP》中的熱門曲目，還有多首韓國出道曲的經典編排。正式演出預計18:00開唱，VIP粉絲更能參加演出後的「SEND-OFF PARTY」，但需遵守全程禁止拍照、錄影、錄音的規範，以維護活動品質；周邊商品販售也將一路從中午營業至演出後，提供粉絲收藏。
YG娛樂表示，BABYMONSTER憑藉亮眼的舞台表現與穩定的唱跳實力，已成功在海外市場站穩腳步，並透過世界巡演持續擴大粉絲版圖。隨著下半年活動計畫陸續曝光，《DRIP》銷量也有望繼續攀升，BABYMONSTER將在國際樂壇持續發威，成為全球K-pop新世代最受矚目的女團之一。
BABYMONSTER演唱會｜時間＆地點
-演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
-演出日期：
2025/06/28（六）18:00
2025/06/29（日）18:00（加場）
BABYMONSTER演唱會｜取票資訊
-取票方式：ibon 取票
-手續費：每筆 $30（於 7-11 門市以現金支付）
-開放取票時間：開演前 5 天起（6／23 起）可至訂單查詢查看取票資訊
BABYMONSTER演唱會｜入場＆活動須知
-周邊商品販售
時間：12:00 起至演出結束後
付款：現金、網銀轉帳
-VIP套票福利報到：13:00 起至開演
-飲料販賣、票務櫃檯、LIVE NATION TAIWAN 服務台：13:00 起至開演
-Soundcheck Event（VIP粉絲福利）
入場時間：15:00～16:00
活動開始：16:00
-正式演出
入場時間：16:30
開演時間：18:00
-SEND-OFF PARTY（限 Gold Package）
結束後於會場內，請依循工作人員引導。全程禁止拍照、錄影、錄音（包含手機），違者將請離場並不予退票。
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