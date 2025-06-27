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蔡瀾逝世 香港「四大才子」天國團聚

香港四大才子黃霑、金庸、蔡瀾、倪匡。（翻攝自微博）香港四大才子黃霑、金庸、蔡瀾、倪匡。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「香港四大才子」當中的美食家蔡瀾今（27）日傳出離世消息，震撼亞洲，蔡瀾家人已證實噩耗，並表示身後不舉行任何儀式，遺體已經火化。蔡瀾、查良鏞（金庸）、倪匡、黃霑過去被稱為香港四大才子，四人各有所長，皆是飽學之士，從1970、1980年代就被各界認可，彼此之間也是交情深厚的好友。如今蔡瀾過世，四大才子也在天國團聚。

蔡瀾是香港文化界重要代表人物之一。（香港星島日報）蔡瀾是香港文化界重要代表人物之一。（香港星島日報）

蔡瀾出生於新加坡，在電影、文學、飲食等多個領域都有傑出表現，他的作品與節目都受到大眾喜愛，是香港文化界重要代表人物之一。蔡瀾從14歲起就開始發表文章，16歲赴日求學，專攻電影，之後更於紐約、首爾、印度、尼泊爾等地流浪，直至22歲時才定居香港並擔任邵氏電影公司製作經理，30幾歲的時候轉任嘉禾電影公司副總裁，最出名的就是他曾監製一系列成龍的電影。

蔡瀾身上總是會背著一個橙色的小袋子（紅色箭頭處）。（香港星島日報）蔡瀾身上總是會背著一個橙色的小袋子（紅色箭頭處）。（香港星島日報）

蔡瀾、黃霑、倪匡在上世紀90年代時主持亞洲電視台清談節目《今夜不設防》，大膽的節目風格受到觀眾喜愛，進入90年代後，蔡瀾跨足餐飲業，開設餐廳並推出食品之後更成為知名美食評論家。

蔡瀾身上最經典的標誌就是他總是背著一個橙色的小袋子，每每見袋如見人，而今哲人已逝，獨留悲傷。

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