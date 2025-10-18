自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》76歲潘迎紫火辣現身！被虧「吃太多靈芝草人」無辜回應了

76歲的「一代女皇」潘迎紫擔任頒獎嘉賓，以一襲白色水鑽透膚裙現身。（新聞攝影組攝）76歲的「一代女皇」潘迎紫擔任頒獎嘉賓，以一襲白色水鑽透膚裙現身。（新聞攝影組攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘60紅毯星光熠熠，其中76歲的「一代女皇」潘迎紫擔任頒獎嘉賓，以一襲白色水鑽透膚裙現身，薄紗讓她纖細身形若隱若現，氣勢無人能及，連主持人黃鐙輝、黃迪揚見她都立刻雙膝下跪，讓潘迎紫笑說：「平身！」

潘迎紫身穿要價百萬的訂製禮服進場，到後台受訪前，人還沒到，工作人員已經先架好燈光，讓原本黯淡的場地變得明亮，原來是潘迎紫指定需要打燈，她受訪前還要求媒體先不要拍，「等等啊，我需要這些蘋果光！」

潘迎紫說自己出道超過60年，鮮少穿這麼火辣。（新聞攝影組攝）潘迎紫說自己出道超過60年，鮮少穿這麼火辣。（新聞攝影組攝）

她說自己出道超過60年，鮮少穿這麼火辣，嬌滴滴說：「本來也覺得太暴露，但保護措施都有做好，走起路來小心翼翼，萬一勾破就糟啦！」

有網友虧她吃了太多靈芝草人才如此凍齡 ，她聽到這說法，瞪大眼睛無辜說：「不能吃人家啊，吃得健康一點就可以。」為了這套禮服，她今天一整天都沒有吃東西，細看她貼身的漂亮禮服，她嬌嗔說本來有一點點大，還特別改小了一點，並笑說今晚回去終於可以大吃大喝了。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中