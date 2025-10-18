金鐘60》76歲潘迎紫火辣現身！被虧「吃太多靈芝草人」無辜回應了

76歲的「一代女皇」潘迎紫擔任頒獎嘉賓，以一襲白色水鑽透膚裙現身。（新聞攝影組攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘60紅毯星光熠熠，其中76歲的「一代女皇」潘迎紫擔任頒獎嘉賓，以一襲白色水鑽透膚裙現身，薄紗讓她纖細身形若隱若現，氣勢無人能及，連主持人黃鐙輝、黃迪揚見她都立刻雙膝下跪，讓潘迎紫笑說：「平身！」

潘迎紫身穿要價百萬的訂製禮服進場，到後台受訪前，人還沒到，工作人員已經先架好燈光，讓原本黯淡的場地變得明亮，原來是潘迎紫指定需要打燈，她受訪前還要求媒體先不要拍，「等等啊，我需要這些蘋果光！」

潘迎紫說自己出道超過60年，鮮少穿這麼火辣。（新聞攝影組攝）

她說自己出道超過60年，鮮少穿這麼火辣，嬌滴滴說：「本來也覺得太暴露，但保護措施都有做好，走起路來小心翼翼，萬一勾破就糟啦！」

有網友虧她吃了太多靈芝草人才如此凍齡 ，她聽到這說法，瞪大眼睛無辜說：「不能吃人家啊，吃得健康一點就可以。」為了這套禮服，她今天一整天都沒有吃東西，細看她貼身的漂亮禮服，她嬌嗔說本來有一點點大，還特別改小了一點，並笑說今晚回去終於可以大吃大喝了。

