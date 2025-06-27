小布忙宣傳《F1》跑日本 洛杉磯豪宅驚傳遭破窗洗劫

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「小布」布萊德彼特才剛到日本宣傳新片《F1電影》，沒想到外媒今天報導，他位於洛杉磯洛斯費利茲社區的豪宅遭竊，疑似有3名竊賊從前門破窗而入，洗劫了屋內並帶著財物逃離，但暫時未知屋內損失多少物品。

布萊德彼特暌違3年到東京宣傳《F1電影》，特別跑景點打卡。（華納兄弟提供）

綜合外媒報導，當地警方於25日晚間收到報案，有不明人士闖入住宅行竊，警方懷疑竊賊有3名。雖然警方未公開屋主姓名，但多位消息人士透露，遭竊的正是巨星小布，因為地址與他2023年4月購買的房屋地址相符，當時他以550萬美金（約台幣1.58億元）入手。

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好萊塢明星經常成為竊賊下手目標，主要原因是因為他們經常為了拍片或宣傳不在家，光是今年就有包括妮可基嫚、奧斯汀巴特勒等人的豪宅先後遭竊。所幸事發當時小布並不在家，正在為《F1電影》全球跑透透宣傳。他主演的《F1電影》也正在台灣上映中，目前全台上映兩天票房已破台幣1916萬。

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