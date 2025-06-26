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娛樂 電視

防詐員警慘被詐騙千萬！刑事局首揭「內部破口」曝真相

〔記者林欣穎／台北報導〕號稱防詐第一線的警界，竟也出現內部破口，日前一名負責防詐業務的員警，竟落入詐騙集團圈套，慘遭詐騙1095萬元，黃豪平主持《社會NOW什麼》在節目中直言太不可置信，他專訪刑事局科長林書立，首度細節的透露員警受騙全過程。

林書立坦言內部同仁被詐騙，確實讓人難以啟齒，事後刑事局研究這屬於國際上最新的「社交工程詐欺」，就是一群詐騙份子透過社群媒體接近受害人，進行適性分析後，以專業對話博取信任。

刑事局科長（右）接受黃豪平專訪，透露員警遭詐騙細節。（《社會NOW什麼》提供）刑事局科長（右）接受黃豪平專訪，透露員警遭詐騙細節。（《社會NOW什麼》提供）

黃豪平追問身為反詐員警應該比一般人更熟悉詐騙手法，怎麼還會中招？林書立透露這名員警因對AI與數位貨幣有興趣，因此社群媒體上與詐騙犯認識，林書立說:「該名員警用自己專業去考詐騙犯幾個問題，結果對方都能答對，警戒心就慢慢降低。」加上對方自稱是「黃仁勳助理」，提供了幾支股票明牌，這名員警先小額測試結果初期都獲利，進而相信對方，最終在工作繁忙、無暇分心之下，將帳戶交由對方操作。

林書立透露現在詐騙團夥越來越聰明，引進私人投資群組後還會刻意設計反對聲浪營造表面客觀的假象，但其實群組人員全是假人設，而且會刻意切斷受害者與親友的交流，讓他們不要對外透露群組內獲得的資訊，進一步強化洗腦效果，黃豪平驚呼:「這就像邪教的手法，讓你只能從單方向獲得知識。」

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