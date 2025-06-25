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娛樂 最新消息

Balming Tiger演出玩大的！17人製作團隊空運寶島

Balming Tiger將於7月二訪寶島演出。（Young Team Productions提供）Balming Tiger將於7月二訪寶島演出。（Young Team Productions提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國跨界音樂團體Balming Tiger將於7月19日二度踏上台灣舞台，於Legacy Taipei開唱；特別的是，這次以全樂團編制帶來史無前例的音樂體驗，要讓台灣歌迷留下難忘的回憶。

Balming Tiger首度在台灣以「完整樂團」形式現身，演出陣容升級，由高達17人的製作與演出團隊空運來台，將他們的音舞宇宙濃縮於Legacy Taipei，勢必改寫台灣樂迷對演唱會的想像。

Balming Tiger將於7月二訪寶島演出。（Young Team Productions提供）Balming Tiger將於7月二訪寶島演出。（Young Team Productions提供）

Balming Tiger向來以前衛實驗風格聞名，2022年與BTS隊長RM合作單曲《Sexy Nukim》風靡全球，並於2023 年韓國嘻哈大獎獲得「年度最佳合作獎」與「年度最佳音樂錄影帶」兩項大獎肯定。

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近期他們更跨足主流音樂圈，參與IU全新專輯製作，合作推出《A Beautiful Person （Feat. Balming Tiger）》，再度展現其自由遊走於獨立與主流之間的強大創作實力。Balming Tiger購票可洽KKTIX。

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