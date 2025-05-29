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娛樂 最新消息

（影）車銀優卸面具「露帥臉」合體IU MV結尾網傻眼

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「臉蛋天才」車銀優、IU合作新歌《美人》MV今（29）凌晨上線，歌曲未播先轟動，不料上線後，韓網評價兩極，有人直說浪費車銀優顏值，也有網友不解最後拍得像「手機廣告」，不過整體令人耳目一新。

IU（左）、車銀優合作新歌《美人》MV。（翻攝自YouTube）IU（左）、車銀優合作新歌《美人》MV。（翻攝自YouTube）

演歌雙棲的IU今年以《苦盡柑來遇見你》演技備受好評，前天時隔1年3個月，推出翻唱專輯《花書籤3》，繼《Never Ending Story》後，第二支MV《美人》午夜上線，吸引歌迷目光。

《美人》MV中，車銀優、IU分飾高顏值男神與陰暗少女，上演一場跨越時光的救贖戲；該曲翻唱韓國搖滾教父申重鉉同名作品，由樂隊Balming Tiger重新編曲，只見歌迷等半天，車銀優在3分2秒才真正露臉。

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IU在《美人》逆齡扮演平凡學生，車銀優則變身「發光人」，3分鐘前頭部皆以「發光體」形式存在，兩人從孩童到成年片段一一展現，戴上面具的兩人最後卸下心防，互相吸引。

MV上線後，韓網評價「MV真的超MZ世代的，挺有趣」、「有創意又好聽」，但也有網友直呼「車銀優的顏值太浪費了，居然最後才露臉」、「最後是手機廣告是吧」、「如果事先沒預告，直接公開MV，驚喜感覺比較多。」

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