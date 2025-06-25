丁強離世1年「又碰失智患者」 李璇忍喪夫之痛原因曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕久未露面的資深演員李璇在劉若英執導的Netflix影集《忘了我記得》客串，與秦漢上演幾場情感充沛的對手戲，備受關注。戲裡李璇飾演湯叔（雲中岳飾）之妻，除了過往回憶的場景，也有面對丈夫猝然離世、情緒潰堤的感人演出。值得一提的是該角色與李璇的真實人生有些巧合，拍攝期間正值其丈夫丁強辭世一周年。

李璇（中）和秦漢（左）、雲中岳合作愉快。（Netflix提供）

丁強晚年曾罹患失智症，劇情設定也與此相仿，讓製作團隊在邀約時格外謹慎，擔心引發李璇情緒波動。不過，李璇毫不猶豫地答應出演，她坦言，這是因為對導演劉若英與多年好友秦漢的信任與喜愛。

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李璇說自己一直很欣賞劉若英，加上她跟丁強也都很喜歡她的歌，算是老粉絲，她笑說：「再加上很久沒見到秦漢，真的很開心。拍攝當天也感受到劇組滿滿的貼心照顧，能夠參與這部作品，我覺得非常榮幸。」李璇見到秦漢，直誇他「一直都那麼的帥氣有型。」

李璇在《忘了我記得》劇中面臨老友秦漢失智狀況。（Netflix提供）

李璇認為自己對戲劇演出始終懷有熱情，近來也積極練習台語台詞，希望持續挑戰不同角色，「演員就是要活到老學到老，只要角色適合，我都樂意嘗試，直到我演不動為止。」

李璇（左）在《忘了我記得》再度和秦漢合作。（Netflix提供）

除了演藝工作，她也投入志工服務，固定到醫院擔任志工，課餘學習古箏與佛學，生活充實而多元。每年農曆新年，旅居美國的兒女也都會返台團聚，她感性地表示：「很感恩生命中每一位陪伴與幫助我的人。」

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