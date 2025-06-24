愛莉莎莎壓線降落 「杜拜領空關閉」曝現況：差點折返

愛莉莎莎飛杜拜壓線降落。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日以色列與伊朗連日空襲不斷，造成鄰近地區航班大亂，百萬YouTuber愛莉莎莎昨（23）透露自己飛往杜拜，臨走前才發文祈禱「希望不要被飛彈炸」，今（24）再更新近況，表示杜拜空域暫時關閉，所幸自己所搭乘的航班「壓線」降落。

愛莉莎莎險被折返。（翻攝自IG）

伊朗朝卡達、伊拉克美軍基地今日凌晨突發射飛彈，導致杜拜短暫關閉領空，愛莉莎莎也第一時間發文向粉絲報平安，在IG轉發相關新聞畫面，表示「好幸運！降落了，這一兩天很多班機停飛杜拜，還有折返的，出發前都在想會不會飛到一半飛回台灣，沒想到準時降落。我們一降落，杜拜就立刻關閉領空，好險到了，不然就折返了」。

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事實上，愛莉莎莎近來對房地產相當感興趣，接連在泰國、杜拜置產，昨天才發文表示和友人參加完杜拜房地產說明會，隨即就動身前往當地，但由於近日中東局勢緊張，愛莉莎莎臨走前還曬出護照與機票的照片分享心情，祈禱「希望不要被飛彈炸」，可見相當擔心在路途中受到波及。

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