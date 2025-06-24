（紐約直擊）黑寡婦領軍《侏羅紀》執行任務驚險求生！自爆向史匹柏毛遂自薦

〔記者許世穎／紐約報導〕影史賣座的《侏羅紀》系列推出全新篇章《侏羅紀世界：重生》，以全新角色、場景和恐龍震撼回歸，並找來「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）領軍展開精采冒險。電影23日在紐約舉辦盛大首映，獲讚是「有史以來最美的《侏羅紀》電影」，導演蓋瑞斯愛德華成功拍出系列最緊張、最驚悚的動作場面，大獲好評。

思嘉喬安森亮麗現身《侏羅紀世界：重生》紐約首映會。（美聯社）

電影集合思嘉、《魔法壞女巫》矚目新秀喬納森貝利、兩屆奧斯卡得主馬赫夏拉阿里等人一同演出，曾執導《星際大戰外傳：俠盜一號》、《A.I.創世者》等片視覺風格強烈的愛德華擔任導演，並由首集《侏羅紀公園》編劇大衛柯普回歸執筆，首波評價就被形容氣氛強烈呼應初代《侏羅紀公園》三部曲，讓人彷彿回到1997年史蒂芬史匹柏所打造的原始世界。

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《侏羅紀世界：重生》23日在紐約盛大首映。（法新社）

故事設定在《侏羅紀世界：統霸天下》事件發生5年後，倖存的恐龍只能在赤道附近孤立的環境中生存。其中，有三隻體積最龐大的恐龍體內含有關鍵性成分，能夠用來製造為人類帶來奇蹟般地回生續命功效的藥物。思嘉飾演的臥底行動專家，受聘率領一支精英團隊執行機密任務，卻意外發現隱藏數十年、驚人又邪惡的秘密。

思嘉喬安森（左）和喬納森貝利在《侏羅紀世界：重生》試圖從恐龍體內取出關鍵成分。（UIP提供）

思嘉先前受訪時曾坦言，從小就是《侏羅紀》系列大粉絲，當得知新一集正在開發，毫不猶豫主動向這個系列的大師、本片執行製片史匹柏自我推薦，「我和史蒂芬開了一次會，我不確定他是否知道我對《侏羅紀》的熱愛有多深。」她笑說內心掙扎應該要裝冷靜，還是乾脆放飛自我，「我覺得當我告訴他這部片對我有多重要時，他其實也很興奮，如果我當時裝冷靜，也許就拿不到這個角色了！」

思嘉喬安森（左）和老公柯林約斯特一同出席《侏羅紀世界：重生》紐約首映會。（美聯社）

提到加入演出，思嘉形容：「簡直不可思議！」她說試著加入《侏羅紀》系列可能有15年了，「當聽說新一集《侏羅紀》正在開發，主角鎖定女性，而且年齡剛好是我可以詮釋的範圍，還在我能空出檔期拍攝的時間點，一切都太夢幻了！」她說為此告訴自己把激動的粉絲情緒先收起來，「但有時還是會偷偷有點迷妹上身。」

思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》展開刺激冒險。（UIP提供）

思嘉對《侏羅紀》的熱愛早已不是秘密，2015年《侏羅紀世界》上映時，她還在漫威電影宇宙扮演「黑寡婦」，為此特地揪大家進行一場觀影聚會，「我真的就是一個鐵粉，那時我們在新墨西哥州拍其中一部《復仇者聯盟》，我就安排週末大家一起去看電影，那天我們吃著東西，還對著銀幕大喊，我超興奮，因為新一代的《侏羅紀》來了！」

對於向史匹柏毛遂自薦，思嘉也表示：「如果你真的對某個項目充滿熱情，那就勇敢說出來，不需要刻意壓抑。」她形容新作帶回系列初衷，特別是由柯普親自執筆劇本，加上導演愛德華本身是史匹柏的超級粉絲，「我認為這部片就是一封獻給史蒂芬作品的情書，影迷可以真切感受到原版《侏羅紀公園》的DNA。」《侏羅紀世界：重生》將於7月2日在台上映。

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