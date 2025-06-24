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陳意涵回鍋打工？紅白制服現身餐廳調酒全被錄下

陳意涵重返學生時期打工餐廳。（翻攝自臉書）陳意涵重返學生時期打工餐廳。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕42歲女星陳意涵雖已是兩個孩子的媽媽，凍齡外貌依舊令人稱羨。近日她分享一段全新拍攝的短片，重返自己出道前的打工記憶，化身青春洋溢的餐廳店員，親自上陣調酒，自然俐落的動作與滿滿少女感引起熱議。

陳意涵重返打工地點調酒魂上身。（翻攝自臉書）陳意涵重返打工地點調酒魂上身。（翻攝自臉書）

原來在正式進入演藝圈之前，陳意涵曾在餐廳打工多年。她近日在臉書貼出一段1分鐘短片，寫下：「大學打工時期，屬於我的紅白條年代～」只見她綁起招牌馬尾，穿上紅白相間制服，站在吧檯前專業調酒，一舉一動都熟練到位。重返舊地讓她興奮直呼：「好快樂，好久沒進來了」，並與店員比起「數OZ數（液體盎司）」。

陳意涵曬出過往戰友合影。（翻攝自臉書）陳意涵曬出過往戰友合影。（翻攝自臉書）

影片一上傳，立即掀起粉絲熱議，不少人誤以為是她大學時期的舊片段，更驚呼：「你說這是20歲我都信」、「比現在大學生還青春」，對她的凍齡外型與精湛手藝讚不絕口。陳意涵也開心回應：「做了4年不是假的。」

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