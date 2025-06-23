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寶萊塢女星砲轟印度空難倖存者! 批「該去精神病院」慘遭炎上

寶萊塢女星克里希那莫爾提（左）砲轟印度空難倖存者。（翻攝自X）寶萊塢女星克里希那莫爾提（左）砲轟印度空難倖存者。（翻攝自X）

〔記者胡御柔／台北報導〕印度航空一架波音787-8客機於本月12日發生嚴重空難，機上共載有242人，僅40歲英籍印度裔男子拉梅什（Ramesh）奇蹟生還。然而，隨著事件引發全球關注，一名寶萊塢女星卻公開質疑拉梅什的倖存說法，激起輿論反彈。

唯一倖存者拉梅什回憶，他當時所坐的位置正好靠近緊急出口，在爆炸發生後迅速反應，才得以逃出機艙，成功倖存。

而根據外媒報導，49歲寶萊塢女星克里希納穆爾蒂近日在社群平台上發文表示：「如此規模的空難，竟然只有一人倖存，這實在太不可思議了。他在英國的家人真的能證實他的身份與說法嗎？」

她甚至語出驚人地說：「如果這是真的，他不只應該接受嚴懲，還該被送去精神病院。」這番爭議言論雖很快被刪除，但已在網路廣為流傳，引來大批網友撻伐其冷血與不尊重。

隨後，克里希納穆爾蒂再度發文公開致歉，表示已將所有與印度航空空難相關的貼文刪除，並坦承自己當初誤信網路謠言，才對事件產生錯誤判斷，對於可能造成的傷害深感抱歉。

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