神片續作奪全球新片冠軍！《28年毀滅倒數》創系列最佳開片成績

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演丹尼鮑伊和金獎提名編劇艾力克斯嘉蘭一同回歸打造的史詩級末日電影續作《28年毀滅倒數》，上週末（6月20至22日）在北美上映以3444家戲院開出3000萬美金票房（約台幣8.87億元），不僅符合業界預期，同時也創下該系列最佳開片成績。

《28年毀滅倒數》上週於全球上映，拿下新片冠軍。（索尼影業提供）

該片為2002年《28天毀滅倒數》與2007年《28週毀滅倒數》的續作，預計開啟全新的《28年毀滅倒數》三部曲，據報成本為6000萬美金（約台幣17.74億元）。電影上週末也於北美以外的59個海外市場同樣收穫3000萬美金，目前全球票房達6000萬美金。

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電影的續集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》也已拍攝完成，預定2026年1月16日在台上映，第三部則正在開發中，將取決於本片的後續票房走勢。《28年毀滅倒數》全台上映中，電影上週三（18日）在台上映，粗估5天全台票房突破台幣1200萬元。

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