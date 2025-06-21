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「現在無法拍《貧民百萬富翁》」 金獎導演丹尼鮑伊坦言涉及文化挪用

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演丹尼鮑伊執導的2008年作品《貧民百萬富翁》，以1500萬美金（約台幣4.43億元）的預算，在全球創下3.78億美金（約台幣111.77億元）的票房佳績，但導演鮑伊表示，自己如今無法再拍出《貧民百萬富翁》，因為這涉及文化挪用，「如果是現在，我會希望由一位年輕的印度導演來拍這部片。」

《貧民百萬富翁》叫好又叫座，並於隔年奧斯卡拿下包括最佳影片、最佳導演在內的8項大獎，成為當屆最大贏家。導演鮑伊最近宣傳新片《28年毀滅倒數》時接受《衛報》訪問，坦言若是在2025年開發《貧民百萬富翁》，他壓根不會考慮親自執導。

丹尼鮑伊執導的2008年作品《貧民百萬富翁》叫好又叫座，還成為當屆奧斯卡大贏家。（翻攝自IMDB）丹尼鮑伊執導的2008年作品《貧民百萬富翁》叫好又叫座，還成為當屆奧斯卡大贏家。（翻攝自IMDB）

鮑伊表示：「我們現在已經無法拍這樣的作品了，而這就是該有的狀況。是時候重新檢視這一切。我們得正視自己所背負的文化包袱，以及我們對這個世界造成的痕跡。」

當被問及《貧民百萬富翁》是否是一種殖民式創作時，他認為，也許在某種程度上所有事物都是。「當時我們覺得這部片很激進。我們決定只帶少數幾個人去孟買，與大量印度工作人員合作，嘗試在當地文化之中完成拍攝。但你始終是個外來者，這仍是一種有缺陷的方法。」

鮑伊補充道：「某些時期這樣的文化挪用可能會被容許，但在其他時候就不行。我很為這部電影感到驕傲，但如果是今天，連想都不會去想這樣做。這部片根本無法獲得資金支持。即便我還參與其中，我也會尋找一位年輕的印度導演來執導。」他的新片《28年毀滅倒數》已在台上映。

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