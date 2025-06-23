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娛樂 最新消息

（圖輯）頌樂被封韓星天花板！台灣容順快來收照片

頌樂賣力唱跳，絕對有開麥，展現真實力。（記者潘少棠攝）頌樂賣力唱跳，絕對有開麥，展現真實力。（記者潘少棠攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團MAMAMOO主唱「Solar」頌樂昨天（22日）在台北國際會議中心舉辦個人粉絲演唱會《Floating Free: Between》，她近年進軍台灣音樂市場，推出中文單曲，昨展現苦學7個月中文，120分鐘都以中文發言，堪稱「韓星天花板」。

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原本唱功就了得的她，更是火力全開，絕對全開麥，表演更讓人看的目不轉睛。《自由時報》帶您以記者角度，讓3000名台灣容順（粉絲名）回顧頌樂粉絲演唱會的前兩首歌曲的表演。

頌樂手持吸睛紅色麥克風高歌。（記者潘少棠攝）頌樂手持吸睛紅色麥克風高歌。（記者潘少棠攝）

頌樂每個舞蹈動作都相當到位。（記者潘少棠攝）頌樂每個舞蹈動作都相當到位。（記者潘少棠攝）

頌樂一開場就火力全開。（記者潘少棠攝）頌樂一開場就火力全開。（記者潘少棠攝）

頌樂閉眼做出俏皮的表情。（記者潘少棠攝）頌樂閉眼做出俏皮的表情。（記者潘少棠攝）

頌樂與舞者搭配得天衣無縫。（記者潘少棠攝）頌樂與舞者搭配得天衣無縫。（記者潘少棠攝）

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頌樂高舉著手，向上層的觀眾打招呼。（記者潘少棠攝）頌樂高舉著手，向上層的觀眾打招呼。（記者潘少棠攝）

頌樂右手放在耳朵，左手拿紅色麥克風。（記者潘少棠攝）頌樂右手放在耳朵，左手拿紅色麥克風。（記者潘少棠攝）

頌樂往前比出手指愛心。（記者潘少棠攝）頌樂往前比出手指愛心。（記者潘少棠攝）

頌樂與6位女舞者在台上跳得很嗨。（記者潘少棠攝）頌樂與6位女舞者在台上跳得很嗨。（記者潘少棠攝）

頌樂頭髮超飄逸，簡直可以接拍洗髮乳廣告。（記者潘少棠攝）頌樂頭髮超飄逸，簡直可以接拍洗髮乳廣告。（記者潘少棠攝）

相關新聞：（影）吳宗憲脫口「韓國女生唱歌難聽」 頌樂露面回應了

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