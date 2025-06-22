胡瓜破氣球「一跳驚人」 耍陰招被抓包還心虛

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》本週來到屏東潮州三山國王廟，舉辦「三山挑戰賽」與「合力團結破氣球」等高難度遊戲，讓現場觀眾笑聲連連。女藝人挑戰盪環搶彩球，只要過一環就有獎金100元，成功完賽更有1萬5千元獎勵。不過難度超高，連身手矯健的籃籃都止步最後一環，和宜芳一樣只拿下500元，現場笑成一團。

胡瓜跳高破氣球。（民視提供）

接下來的「合力團結破氣球」更讓比賽氣氛瞬間白熱化，兩隊比拚跳起來用砂紙安全帽撞氣球，最快的一隊竟只花4.4秒完成。為了不讓藝人隊輸太慘，胡瓜拉著大家加緊練習，籃籃卻成為全隊最低點，連跳兩次都撞不到，引來全場爆笑。正當藝人隊士氣低迷時，卻意外一次全破逆轉成功，掀起高潮。

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胡瓜跳高破氣球。（民視提供）

氣氛正熱，胡瓜隨即組成「矮個子隊」加碼挑戰，如果一次全破將頒發7000元獎金。不料氣球被惡搞縮水，難度翻倍。藝人們叫苦連天，胡瓜親自跳出示範，竟然一擊命中驚呆全場，沒想到下一秒就被發現腳下多了「神秘墊子」，被抓包後還嘴硬說：「那不是我的啦！」全場笑翻。

胡瓜到屏東潮州的三山國王廟玩遊戲。（民視提供）

為證清白，胡瓜只好乖乖卸下墊子再跳兩次，卻變成像原地彈跳，狼狽模樣引發爆笑。最終在一片歡樂聲中，挑戰賽順利結束，藝人隊也成功晉級下一關，留下滿滿笑料與觀眾驚呼聲。

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