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娛樂 電影

制裁者再回歸！將加入小蜘蛛全新《蜘蛛人：重生日》

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「制裁者」強柏恩瑟繼在影集《夜魔俠：重生》現身後，將再度披掛上陣，外媒今曝光他將於索尼與漫威聯手打造的最新蜘蛛人電影《蜘蛛人：重生日》（暫譯：Spider-Man: Brand New Day）中，再度飾演鐵血義警法蘭克卡索。

強柏恩瑟飾演的「制裁者」剛在影集《夜魔俠：重生》現身，接下來也將加入《蜘蛛人：重生日》。（資料照，Disney+ 提供）強柏恩瑟飾演的「制裁者」剛在影集《夜魔俠：重生》現身，接下來也將加入《蜘蛛人：重生日》。（資料照，Disney+ 提供）

強首次扮演「制裁者」是在 Netflix 2016 年的影集《夜魔俠》，因演出深受粉絲喜愛，2017年更推出個人衍生影集《制裁者》，共播出兩季。他也已於Disney+ 新影集《夜魔俠：重生》中回歸，並將現身第二季，更預計於2026年主演Disney+ 特別篇，聚焦「制裁者」個人故事。

而《蜘蛛人：重生日》將是「小蜘蛛」湯姆霍蘭德版彼得帕克的第4部個人電影，承接強華茲執導的《蜘蛛人：返校日》（2017）、《蜘蛛人：離家日》（2019）與《蜘蛛人：無家日》（2021）。《蜘蛛人：重生日》則由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓執導，目前預定2026年7月31日全球上映。

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