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娛樂 日韓

人氣女優竟是吃貨 小隻馬被封「AV界大胃王」

小隻馬女神桃乃木香奈是AV女優圈子有名的大胃王。（翻攝自X）小隻馬女神桃乃木香奈是AV女優圈子有名的大胃王。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣AV女優各走不同風格，身高只有153公分的小隻馬女神桃乃木香奈竟然靠「吃」闖出一片天。擁有F罩杯的她因食量驚人也被封為「AV界大胃王」，翻看她的社群平台，經常在一片性感春光中，發現她分享自己品嚐美食的照片。

桃乃木香奈曾是知名成人偶像團體「惠比壽★麝香葡萄」成員。（翻攝自X）桃乃木香奈曾是知名成人偶像團體「惠比壽★麝香葡萄」成員。（翻攝自X）

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桃乃木香奈曾擊敗知名AV女優三上悠亞，成為AV女優間的佼佼者。（翻攝自X）桃乃木香奈曾擊敗知名AV女優三上悠亞，成為AV女優間的佼佼者。（翻攝自X）

桃乃木香奈曾是知名成人偶像團體「惠比壽★麝香葡萄」成員，雖然個子嬌小，但胸部卻是傲人的F罩杯，且2017年她在《新人女優賞》當中一戰成名，當時還成功擊敗知名AV女優三上悠亞，成為AV女優間的佼佼者。

桃乃木香奈很喜歡挑戰自己的食量極限。（翻攝自X）桃乃木香奈很喜歡挑戰自己的食量極限。（翻攝自X）

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走小惡魔魅力的桃乃木香奈擁有甜美臉蛋，不過，論起身材她也是凹凸有致，預計在今年夏天發表寫真集的她，已經在社群平台上發出幾張預告照片，每一張都展現出她的豪乳優勢，加上她天真無邪的表情，形成的反差萌更使人憐愛。

桃乃木香奈雖然只有153公分，但身材卻玲瓏有緻。（翻攝自X）桃乃木香奈雖然只有153公分，但身材卻玲瓏有緻。（翻攝自X）

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