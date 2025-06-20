本土劇女星「送別摯愛」首個生日！女兒獻「存1年零用錢大禮」淚崩

〔記者蕭方綺／台北報導〕錦雯在民視八點檔《愛的榮耀》攝影棚度過53歲生日，不僅幕前幕後的工作人員接力為她慶生，讓她一口氣吃了三個蛋糕，更收到來自劇中女兒宮美樂和忠實粉絲們的超級催淚驚喜，讓她當場淚灑現場，直呼感動破表。

宮美樂（左）送上特製狗狗羊毛氈，維妙維肖，讓錦雯感動不已。（民視提供）

錦雯日前才經歷愛犬「皮皮」離世的傷痛，沒想到曾在劇中飾演她女兒的宮美樂，竟默默準備了超級暖心的生日大禮，請來外國老師製作羊毛氈，精巧地還原了「皮皮」生前的可愛模樣。宮美樂為了這個驚喜，竟然花光自己存了一整年的零用錢。

請繼續往下閱讀...

錦雯收到禮物的那一刻，當場淚崩，哽咽地說：「皮皮走了，今年生日真的特別難熬，謝謝大家對我的疼愛！美樂這孩子真的太有心了，她存了一年的零用錢，還找了世界各地最厲害的羊毛氈工匠，經過兩個多月，終於『神還原』了開心真實的皮皮！」不僅展現了宮美樂的貼心，也讓錦雯倍感溫暖，瞬間撫慰了失去愛犬的傷痛。

宮美樂（左起）與王瞳幫錦雯慶生。（民視提供）

除了宮美樂的催淚大禮，劇中好姐妹王瞳也展現了超暖心的姐妹情。錦雯分享：「我只是隨口說過自己有在收集別針，沒想到王瞳竟然默默記下來，還花時間幫我找到各式各樣的可愛別針，收到當下真的超級感動！」王瞳的貼心舉動，讓錦雯直呼「揪甘心」。

錦雯也感性地提到，她直播的「錦衣衛」歌迷，以及從1998年就跟著錦繡二重唱的「錦繡幫」粉絲們，都無孔不入地打聽她的班表，就為了給她一個生日驚喜。錦雯表示：「今年皮皮走了，大家一定知道我特別難熬，謝謝大家對我的疼愛！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法