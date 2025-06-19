炎亞綸感情穩定交往中 喊話新對象「連房子都願意給」

炎亞綸（中）喊話新對象。左為黃豪平、右為宇珊。（薩泰爾娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕炎亞綸近日登上《不正常愛情研究中心》Podcast節目受訪，為即將在7月初登場的《炎上 炎亞綸》宣傳售票，還大方承認現在有穩定約會的對象，並表示對方是個讓他相處起來很自在的人，屬於他理想中獨立、成熟、不黏人的類型，「如果觀察過後覺得穩，我什麼都可以給，連房子都可以。」

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為了考驗炎亞綸對戀愛文化奇聞的理解，節目設計了「愛情筋頭腦」測驗，若答錯超過三題，就要在《炎上 炎亞綸》現場「當眾強吻別人」。聽到這個懲罰，炎亞綸當場變臉直喊：「壓力好大，我真的不想被親，也不想親別人！」沒想到他一開局就連錯三題，誤認求愛棒是傳摩斯密碼、誤選香水手帕為定情物，更無法理解古歐洲用「沾滿汗水的蘋果」示愛的浪漫邏輯，直呼：「這味道有多重啊？這什麼爛方法啦！」所幸他後段成功搶下四題正解，驚險逃過「強吻懲罰」。

炎亞綸將在7月初登上《炎上 炎亞綸》。（翻攝自臉書）

談到即將登場的《炎上 炎亞綸》，炎亞綸透露節目段子很多由他親自撰寫，內容不只犀利「還寫很多很髒的字」他笑說這不只是表演，更是自我消化與療癒的過程。這場對他來說就像一場重生儀式，讓過去的自己畢業、也讓觀眾用笑聲消化過往「你要有愛才講得出那些會讓人又刺又爽的話。」他強調：「我不入地獄，誰入地獄。」一語道破這場《炎上 BURN》的精髓。

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