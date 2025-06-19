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火辣Coser認愛2老公！公開3人行細節：比很多正常關係都乾淨

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅張慕潔憑藉大尺度Cosplay走紅，臉書擁有17萬粉絲追蹤，近日她突然公開戀情狀態，坦言自己擁有2位老公，並公開3人同居細節，強調「我們3人彼此真誠，這比很多所謂『正常』的關係都乾淨」。

張慕潔公開3人行戀情。（翻攝自臉書）張慕潔公開3人行戀情。（翻攝自臉書）

張慕潔日前在臉書驚喜公開婚紗照，表示自己有2位愛她的老公，一位是透過遊戲認識，「超級愛我、非常懂我，我只要一點點不耐煩，他都能立刻察覺。雖然脾氣比較暴躁也不講道理，但他平時很細心，所有事情都從「我開不開心」為出發點考慮」；另一位則是從粉絲變另一半，「超理性又自律，我情緒波動時都靠他穩住。壞處是太理性時，我不一定能在所有事中被放在第一順位……但他總是會用行動證明他多愛我。」

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張慕潔也強調3人之間彼此真誠，「這筆很多所謂『正常』的關係都乾淨」。至於同居關係，據《ETtoday》報導，張慕潔表示考量到工作通勤的問題，每周3天3人會睡在一起，「我睡中間，有一位手比較耐壓，但酸了就去壓另外一邊的手」，她也坦言，雖然配偶欄上沒有名字，但在她的心中，早已認定兩位老公就是她的終身伴侶。

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