林秀玲、江國賓大玩COSPLAY 「吼系RAP」激戰超鬧

林秀玲（左）在《願望》變身黑寡婦， 和江國賓組成「琴賢CP」意外圈粉。（三立提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕江國賓與林秀玲在三立八點檔《願望》劇情無極限，他們雙雙進入AI虛擬實境的網路遊戲世界「願望大戰」，林秀玲變身為「美國隊長」與「黑寡婦」，對戰江國賓化身的「雷神」，兩人在虛擬場景中激烈纏鬥，讓觀眾笑聲不斷。而江國賓近期的口頭禪「吼系RAP」也意外爆紅，成為觀眾間流行語。

昨晚播出劇情中，林秀玲竟在虛擬世界中對江國賓「動心」，讓原本兩位大反派意外湊成一對，網友直呼「笑瘋了」。有粉絲留言：「這段劇情根本每天都想看，已經變成我每天的『願望』了！」、「琴賢CP太有喜感，RAP一出場我直接噴笑」、「還以為林秀玲要轉型搞笑藝人了，結果真的被圈粉」。

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林秀玲變裝黑寡婦的半跪出場姿勢時，連拍好幾次NG，笑說「腿快沒力了」。（三立提供）



江國賓笑稱自己從《台灣阿誠》就與林秀玲熟識，這次合作格外自在。他說：「最難的是要唱RAP，我根本是亂唱，真的有點為難我。」看到林秀玲變裝演出、尤其黑寡婦的半跪出場姿勢時，兩人連拍好幾次NG，林秀玲還笑說「腿快沒力了」，讓江國賓直呼：「真的很好笑，雖然我們演的是反派，但在虛擬世界玩成這樣，真的很跳tone，也挺有娛樂效果的！」

林秀玲（左）變身美國隊長，與江國賓在《願望》的VR世界激戰。（三立提供）



此外，這段橋段也讓「琴賢CP」人氣飆升，有觀眾開玩笑表示：「感謝顧成（李睿紳飾）與若元（黃玉榮飾）創作的神曲，『吼死』真的神來一筆！」更有人預測，劇情發展極有可能讓楊博士（林秀玲 飾）與高世賢（江國賓 飾）終成眷屬，完成從「惡人」到「笑點製造機」的華麗轉變。

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