變裝皇后閨蜜車上親熱小鮮肉被抓包 死對頭現身爆衝突

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕台灣大哥大MyVideo於6月同志驕傲月推出最新LGBTQ+節目，並由獨家播出的《閨蜜開撕日記》打頭陣，該節目聚焦邁阿密最夯變裝派對「宮殿酒吧」的招牌皇后尼基與範妮，剛開播兩人就上演猛男扒衣秀，卻遭店經理警告：「不要再脫服務生衣服了！」

《閨蜜開撕日記》尺度爆表，尼基（右）大秀性感裝扮。（台灣大哥大MyVideo提供）

《閨蜜開撕日記》剛開播就「抓馬」（Drama）場面不斷，首集閨蜜就翻臉，尼基抓包範妮帶新歡在她愛車上親熱，尼基氣到當眾飆罵、髒字四溢，火爆程度眾人傻眼。

請繼續往下閱讀...

兩人表面上和解，但緊接著酒吧經理丟出更大炸彈─死對頭拉希達現身，對方一開口就嗆：「我來這是要提升這裡的格調。」瞬間引爆戰火，化妝間氣氛緊繃如戰場，尼基與範妮怒火再起，開演前全面開撕！高張力火花加持，讓觀眾追看一路緊咬不放。

《閨蜜開撕日記》尼基（右）與範妮（左）是邁阿密知名宮殿酒吧的招牌變裝皇后。（台灣大哥大MyVideo提供）

此外，MyVideo在6月還準備了《年度變裝皇后大賽：後台生死鬥》大曝比賽內幕秘辛、《夢想的角落》由當地LGBTQ+知名人士帶領一遊北美，還有知名LGBTQ+主持人尋找鬧鬼之地的《敲敲鬼》，多元節目歡慶同志驕傲月。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法