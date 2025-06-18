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李珠珢球場突淚崩 啦啦隊「傳奇女神」鬆口認爆哭經驗

李珠珢（左）、「傳奇女神」朴麒良（右）。（組合照，翻攝自IG）李珠珢（左）、「傳奇女神」朴麒良（右）。（組合照，翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「AI女神」李珠珢人紅是非多，超高人氣因此讓她的一舉一動被放大檢視。據了解，昨（17）日她在新莊球場應援時，疑似身體不適突掩面淚崩，嚇壞不少現場球迷。事後，富邦育樂回應：「對於外界的各種討論與揣測，更希望大家對珠珢及所有辛苦的悍將應援團隊成員，能多一份體諒與尊重。」並透露李珠珢已結束此次應援行程，即將回韓國休息。

李珠珢昨（17）日在球場應援到一半突掩面淚崩。（組合照，翻攝自IG）李珠珢昨（17）日在球場應援到一半突掩面淚崩。（組合照，翻攝自IG）

雖所屬球團回應是身體狀況不佳，但仍有許多網友猜測另有原因，「李珠珢現已不屬於起亞虎啦啦隊員，但她卻穿了隊上球衣，這讓現球團LG雙子隊的球迷作何感想？」、「起亞虎跟LG雙子隊本來也是競爭的關係，韓國球迷很可怕的」，也有網友認為沒必要走到網暴的程度，這可能會讓台韓兩地往返應援的李珠珢感到心力交瘁。

朴麒良因逆天長腿、天使臉蛋被譽為韓籍啦啦隊「傳奇女神」。（翻攝自IG）朴麒良因逆天長腿、天使臉蛋被譽為韓籍啦啦隊「傳奇女神」。（翻攝自IG）

相關新聞：李珠珢淚灑球場「返韓休息」 球團鬆口內情回應了

此外，被稱為韓籍啦啦隊的「傳奇女神」朴麒良，近期也在台灣YouTube頻道提起先前爆哭經驗，她表示，「其實有些啦啦隊女孩都會受球隊輸贏的影響，有時候輸球就會因此淚崩。」包括她自己也不例外，透露自己年輕時的情緒更容易受比賽結果的影響。

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