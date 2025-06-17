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創作才女藤川千愛拓展世界舞台 10月首訪台開唱

藤川千愛預告10月唱進台北。（大鴻藝術BIG ART提供）藤川千愛預告10月唱進台北。（大鴻藝術BIG ART提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕來自日本岡山縣的人氣創作女歌手藤川千愛即將首度來台開唱，宣布10月4日在台北CLAPPER STUDIO舉辦個人演唱會，今（17）公開售票情報，預計將和歌迷們近距離互動，帶來驚喜演出內容。

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出道第7年的藤川千愛活躍於日本樂壇，2019年發行個人首張專輯《萊卡》，即創下iTunes專輯排行榜第2名、Oricon日榜第1名、Billboard週榜第7名的亮眼成績，引發各界關注。

藤川千愛以清澈又極具穿透力的高音見長，唱響推理日劇《科搜研之女》主題曲《ありのままで（維持本色）》、倫理劇《二分之一的夫婦》片頭曲《片っぽのピアス（暫譯：單邊耳環）》，以及超人氣動畫《盾之勇者成名錄》片尾曲系列《きみの名前（你的名字）》等多首代表作，深受大眾好評。

藤川千愛預告10月唱進台北。（大鴻藝術BIG ART提供）藤川千愛預告10月唱進台北。（大鴻藝術BIG ART提供）

迄今藤川千愛已發行4張完整專輯及3張迷你專輯，包括最新專輯《すみません、愛を落としたのですが…（暫譯：不好意思，我遺落了愛…）》持續在日本樂壇嶄露頭角。

近年，藤川千愛積極拓展世界舞台，陸續站上馬尼拉、香港及上海舞台的她，除了正積極籌備夏季於德國曼海姆的動漫節演出外，也不忘於東京HULIC HALL舉辦的生日演唱會上，驚喜預告下一站將唱進台北。

藤川千愛開心地表示：「一直很期待能在台灣開唱，謝謝一直以來支持我的歌迷朋友。希望能用我的歌聲與力量，和大家一起創造難忘的夜晚！」

藤川千愛門票採實名抽選制，23日下午1點在Ticket Plus遠大售票系統開放登記，並於6月27日公布抽選結果；若有剩餘票券，將於7月8日中午12點進行一般販售，詳情可關注大鴻藝術BIG ART官方臉書及IG。

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