母車禍留後遺症！侯怡君陪伴復健 呼籲長輩勇敢走出家門

侯怡君拍攝成人紙尿褲最新電視廣告。（包大人提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕侯怡君近期投入民視八點檔《好運來》，日前為成人紙尿褲拍攝全新廣告，攜手熟齡阿嬤共舞，生動演繹「乾爽防漏，放心去動」的健康理念，呼應世界衛生組織（WHO）推動的「健康老化」概念，積極陪伴台灣邁向超高齡社會的健康轉型。影片甫一上線即引發網友熱烈回響，不僅展現產品實力，更道出陪伴長輩自在生活的深刻心聲。

侯媽媽十幾年前遭遇車禍，留下了腦傷的後遺症，行為變得有如孩童，身為女兒的侯怡君長年照護媽媽，憑藉對熟齡照護的深刻理解，以及多年來對愛用品牌的信賴與肯定，她獲得成人紙尿褲領導品牌青睞，連續兩年擔任品牌代言人。

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侯怡君長年照顧母親的真摯形象深植人心。（包大人提供）

侯怡君在拍片現場提到，「我媽也有穿包大人復健褲，輕薄乾爽又服貼，看她能自在走動，我心裡也安心很多 ; 希望有更多長輩都能像廣告裡的阿嬤一樣，走出家門、舞動人生。」她以自身照護媽媽的經驗分享：「銀髮長輩若能穩定維持戶外活動，能有效延緩肌力衰退、減少跌倒風險，並透過社交互動降低憂鬱與認知退化的機率，但是漏尿與行動不便，往往是長輩減少活動的主因。」

體貼侯媽媽復健艱辛的侯怡君也說：「照顧媽媽這些年讓我深刻體會到，長輩不是不想動，而是需要一個讓他們安心的支持。當他們穿上真正舒服、不尷尬的產品，臉上的笑容就會告訴你他們也想擁抱生活。我很高興能代言包大人，因為這不只是一份工作，更是一種陪伴與鼓勵，陪家人一起勇敢地走出每一步。」

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