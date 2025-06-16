女模「成人片拍一半」遭前男友爆頭分屍 判決出爐

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕義大利模特兒卡蘿爾（Carol Maltesi），過去常與前男友戴維德（Davide Fontana）在網路色情平台拍攝SM影片賺錢，2022年卻傳出在拍攝過程中，被戴維德用槌子爆擊頭部身亡，並將其分屍丟棄；如今案件迎來新進展，凶嫌由原判30年改為終身監禁。

義大利模特兒卡蘿爾與前男友拍攝SM成人片，慘遭爆頭分屍。（翻攝自臉書）

綜合外媒報導，卡蘿爾在成人平台OnlyFans創立帳號，並與前男友戴維德一起拍攝尺度極高的SM影片賺錢。豈料，卡蘿爾後來計畫搬至維羅納地區與年幼兒子同住，戴維德因為無法接受對方離開自己，遂起殺機。最終卡蘿爾慘遭分屍，被棄屍在博爾諾（Borno）各地。

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戴維德殺害前女友判決出爐。（翻攝自X）

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據了解，戴維德利用假帳號騙卡蘿爾出門拍片，過程中將她綑綁，用鐵鎚猛擊頭部13次，再以刀子刺向頸部致死，更誇張的是，戴維德事後還假冒女方身分，傳訊息誤導親友，讓眾人以為卡蘿爾正在旅遊，直至2022年3月，警方在山區發現屍體，才逐漸真相大白。

法院在一審以加重自願殺人與遺體藏匿等罪名，判處戴維德30年徒刑，不過，經檢方上訴後，法院在今年5月改判終身監禁。

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