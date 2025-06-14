譚艾珍遭詐民事判賠98萬 歐陽靖竟嗆是「不實報導」

譚艾珍遭詐騙交付98萬元，後續媒體報導她委任退休資深檢察官羅瑞昌打民事官司求償，最終判李姓車手應賠償98萬元，歐陽靖看到報導後，在臉書譴責是「不實報導」。（翻攝自臉書）

〔記者王捷／台南報導〕藝人譚艾珍遭詐騙交付98萬元，後續媒體依判決書報導，她委任退休資深檢察官羅瑞昌打民事官司求償，最終判李姓車手應賠償98萬元，歐陽靖卻在看到報導後，在臉書譴責是「不實報導」，強調譚並未向李提起求償，也未實際獲得賠償，並揚言要對記者提告。隔幾個小時，歐陽靖再PO文，公布新書發表會的行程。

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台南地院判決指出，李泓哲於2023年8月起，加入由至少三人組成的詐騙集團，擔任車手，該集團成員透過Telegram聯繫，以冒用戶政機關及檢警名義為手段，佯稱譚艾珍涉入洗錢案，要求其配合財產凍結與「公證程序」，導致譚交付98萬元現金，隔天詐騙集團要再騙110萬元時，因形跡可疑遭警方查獲並當場逮捕，現場扣得偽造文件、現金與手機。

歐陽靖看到報導後，在臉書譴責是「不實報導」。（翻攝自臉書）

但是，媒體依判決書報導後，歐陽靖在臉書抨擊，指報導內容「譚艾珍向車手求償」並非事實，認為媒體只看到法院公開判決書就寫報導，完全沒有查證。「這98萬也不是我媽媽去求償的，是刑事訴訟的判決被害人損失金額。」

歐陽靖看到報導後，在臉書譴責是「不實報導」。（翻攝自臉書）

歐陽靖的文章提到，車手李男名下無財產，譚並未獲得任何實際賠償，母親在受騙後未選擇沉默，而是積極投入防詐倡議，只盼能減少類似悲劇發生，然而媒體僅憑判決書撰稿，未進一步查證，導致網路上出現「名人才請得起律師」、「藝人才能討回詐款」等評論，造成對被害人的二度傷害，並揚言對記者提告。

歐陽靖看到報導後，在臉書譴責是「不實報導」。（翻攝自臉書）

刑事部分，李男依詐欺犯罪危害防制條例等罪遭判刑1年10月，在民事告訴上，法院並認定李男行為構成侵權，應賠償譚女98萬元及利息，無論刑事、民事判決都有公開。

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