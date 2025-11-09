自由電子報
娛樂 星座

命運翻轉 11月下旬起3星座財運超級旺

3個星座將在11月下旬迎來年底衝刺轉機，財運變旺，先前的努力也將看見成果。（資料照，記者林良哲攝）3個星座將在11月下旬迎來年底衝刺轉機，財運變旺，先前的努力也將看見成果。（資料照，記者林良哲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕立冬剛過，11月也慢慢走中旬，有3個星座將在11月下旬迎來年底衝刺轉機，財運變旺，先前的努力也將看見成果，隨著財運全開，荷包滿滿。工作方面也將迎來突破，職業上的轉變也讓收入不斷增加，只能說是財運最旺3星座。

●天秤座

在今年的1～10月天秤座付出了許多努力，但是一直表現平平，別著急，轉機就要來了。11月下旬天秤座的財運迅速攀升，年終獎金可望展現出前面10個月的努力是真實被看見的，不但年終獎金豐厚，還有可能超過預期。投資方面，如果先前早有佈局，股票、基金、數位資產都會從11月下旬到12月進入獲利期。

工作上，天秤座有機會敲定關鍵合作項目，獲得主管青睞。感情部分，年底聚會增多，遇到符合條件的理想對象機率也會增高。

●摩羯座

摩羯座今年的努力將一股腦在11月下旬獲得回報，而且是轉化為財富的回報。接下來摩羯座將會感受到事業發展明顯加速，上班族升遷有望，也有加薪可能性。有部分的摩羯座可能會有更多元職涯選擇。財運除了年終獎金、紅利、副業收益都會在年底期間集中入帳，除了正財之外，偏財運也變好，拿到紅包、抽到想要的獎項機會增高。

感情方面，部分摩羯座會透過親戚或長輩介紹遇見穩重且適合長期發展的對象，如果這樣的人出現了，可要好好把握機會，別讓月老替你著急。

●雙魚座

今年上半年感到迷茫、無力的雙魚座，可以走出找不到方向以及滿滿無力感的束縛。11月下旬開始，會有貴人出現，替職涯帶來重要轉機，特別是經營創意、藝術、自媒體領域的人，將迎來靈感爆發，曝光度也會增加。

財運部分，雙魚座在金錢方面會有斬獲，但有限。可以放心的是，數目絕對比雙魚座自己估量的數字高，部分正在經營副業的人，可以透過副業增加額外的收入。愛情部分，雙魚座年底社交活躍，桃花也會漸漸在你身邊朵朵綻放，必須注意的是，追求者多的時候，要記得保持理性，好好地找出真正珍惜和尊重雙魚的對象。

☆民俗說法，僅供參考☆

