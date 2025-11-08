粿粿、王子「裸擁照」流出？徵信社2疑點揭可能性

范姜彥豐近日爆料妻子粿粿（左）婚內出軌「王子」邱勝翊（右）。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕范姜彥豐近日爆料妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，事件持續延燒，目前傳出范姜疑委託徵信社蒐證，甚至傳出握有「兩人裸體相擁」照；資深媒體人巫嘉芬在節目《57爆新聞》中，公開了網路上流傳的疑似王子「粿王裸擁照」，指出照片背景與粿粿過去在IG貼出的浴室裝潢相似。網傳是范姜彥豐委託的徵信社在自家浴室安裝針孔攝影機，不過，徵信社業者指出兩個疑點，分析照片「不太可能」。

資深媒體人巫嘉芬在《57爆新聞》中公開網路上流傳的疑王子、粿粿親密照。（翻攝自YouTube）

根據《TVBS新聞網》報導，誠品徵信社執行長詹哥提出兩疑點分析網傳的照片：首先，他表示針孔攝影機勢必得偽裝、隱藏在某個物品裡，在自己家中穿幫的可能性太高；二來，維持針孔攝影機的電力續航也是難題，通常因不確定第三者是否會到來，都會採用通電的形式，但浴室插座的位置都在很明顯的地方，因此不太可能在浴室安裝針孔。

立達徵信社執行長謝智博駁斥「裸擁照」傳言。（翻攝自Threads）

對此，立達徵信社執行長謝智博出面強調外界盛傳的「裸擁照」根本子虛烏有，「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜。」更呼籲媒體與網友勿以訛傳訛，避免造成更多無端傷害。

