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AV女優竹內有紀遇詐騙積蓄全沒 達人曝她「開啟瘋狂發片模式」

竹內有紀遭騙光畢生積蓄，展開「瘋狂發片模式」。（翻攝自IG）竹內有紀遭騙光畢生積蓄，展開「瘋狂發片模式」。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優竹內有紀出身於主播圈，2019年轉換跑道投入AV產業，近期卻爆出慘遭詐騙集團騙走畢生積蓄，原定今年底引退的計畫也被迫暫緩，她日前接受媒體訪問時分享親身經歷，也透露未來可能將繼續拍片。而AV達人「一劍浣春秋」就指出，目前她已經開啟「瘋狂發片模式」。

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一劍浣春秋在《PLAY NO.1》發文表示，引退計畫無奈喊卡的竹內有紀，目前已經啟動「瘋狂發片模式」，她開始與不曾合作過的片商拍片，將以企劃女優的身分與多家片商合作，不過她仍會與原先的所屬片商Madonna發片，因此可以期待她展現出不同的表演風格，達人也直言，「片子應該會排山倒海而來，請大家拿出衛生紙準備應戰」。

事實上，竹內有紀於先前的採訪中，公開自己遭遇詐騙，表示詐騙集團冒充成警方，稱她涉嫌捲入金融犯罪，對方不僅明確講出她的個資，更輪番出示偽造證件、逮捕令，她心急之下信以為真，便聽從對方指示，將名下多個帳戶存款轉到指定帳戶。她坦言當時心情跌入谷底，但也只能盡力從頭再來，並希望藉由自身經歷呼籲大眾提高警覺性。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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