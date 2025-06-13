小巨蛋秒殺又加場！理想混蛋萬事大吉 突襲阿哲洗澡整人計畫曝光

理想混蛋小巨蛋演唱會秒殺，宣布加開一場。（何樂音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕理想混蛋小巨蛋演唱會完售宣布加場，團員相識超過10年，最想歌頌的是已然成為家人的彼此，以及總是無條件支持的小混蛋們，特地推出新歌《萬事大吉》作為友誼見證曲。

這首歌曲的創作靈感，來自於大夥出遊時在寺廟求籤，當時阿哲誠心抽到上上籤，他由衷說道：「好像只要有你們在就能萬事大吉！」意義如同團員都喜愛的動漫作品《ONE PIECE》（航海王），在結伴航向偉大航道尋找珍貴秘寶的一路上，無論遇到多少困難，夥伴們都會不離不棄。」

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回憶有彼此陪伴就能「萬事大吉」的時刻，雞丁細數過往片刻：「幾次我在演唱會的舞台上情緒潰堤、忍不住哭泣的時候，團員總是會放下樂器，上前擁抱，為彼此加油打氣，也一度讓我們被小混蛋說是此生看過『最愛抱抱的樂團』。」

理想混蛋總是會精心準備團員的生日驚喜，包括在台上假哭演戲嚇可沛、在飯店浴室突襲阿哲洗澡，甚至曾經聯合音控，假裝弄壞建廷的器材。雞丁笑說，「這些回憶如果沒有遇見團員，可能一生都不會體驗到。」

葉曉霏跨刀演出理想混蛋的新歌MV。（何樂音樂提供）

《萬事大吉》的MV邀來曾合作《離開的一路上》、《很遠的遠方》的女主角葉曉霏再續前緣。葉曉霏成為象徵小混蛋的「第五成員」，在劇中一次獻出雙重性格的極大反差演技，相當突破又有趣，合作後她更笑稱團員們：「今天才意識到你們比我想像中成熟。」

理想混蛋「不是因為天氣晴朗才見面」台北小巨蛋演唱會，11月1日首場秒殺，宣告將於11月2日加開第二場，門票將在明天於KKTIX售票系統開賣。

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