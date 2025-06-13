館長稱直播遭民主式限流 汪小菲未附和 網諷：YouTube民進黨開的？

館長昨日更與汪小菲共進晚餐，席間館長質疑他的直播可能遭到民主式限流、受到有心人士操作，不過汪小菲疑似「沒接到球」，還勸館長「咱們往好處想唄」。（圖擷自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自詡為「和平大使」的網紅「館長」陳之漢近期前往中國，他昨日更與汪小菲共進晚餐，席間館長質疑他的直播可能遭到民主式限流、受到有心人士操作，不過汪小菲疑似「沒接到球」，還勸館長「咱們往好處想唄」。對此台灣網友則諷刺「不可能Youtube也是民進黨開的吧」、「汪小菲都比館長正常」。

館長昨宣稱在其多年老友、整形醫師李進良牽線下，得知汪小菲希望邀請他共進晚餐，他雖然與汪不熟，「但李進良是我好朋友，他開口我當然答應。」這項消息隨即也引發外界熱議，昨晚他更直播兩人一起吃鍋、尬聊，還一度吸引超過40萬人線上觀看，館長也為此感謝網友，還有人喊出要衝破50萬、百萬。

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不過在過了快半小時後，直播在線人數突然下降至30、20萬人，引發網友熱議，並稱是遭到限流，館長為此也安撫網友，並稱「我們不管好不好，最高紀錄就是43（萬）啦」，一旁的汪小菲好奇發生什麼事，館長也對汪小菲稱，他覺得現在YouTube很怪，在線人數會忽然大幅下降，大家都在猜測是不是被人家弄了，並稱這叫作民主式限流。

對此汪小菲則會錯意，並稱「我覺得不會，因為你這次來大家都特別歡迎」。館長則急忙說「不是、不是，被我們島內那些人弄。」汪小菲則是再度回應稱：「我覺得也不一定，他們沒有這麼大的本事，可能就出手卡一下吧，我們往好處想一下唄」。

這段畫面也引發網友熱議，並留言質疑「我第一次聽到直播被限流」、「連被台灣人弄都刻意要講島內…」、「汪小菲都比館長正常」、「好好笑，汪小菲一開始以為館長講的是中國會限制館長的流量哈哈」、「可憐，被中國人當場打臉」

也有人諷刺「支那的限流：網路封殺、帳號被砍」、「民進黨連在中國直播都能限流了，統治宇宙指日可待」、「不可能Youtube也是民進黨開的吧，太驚人了」，也有網友稱「你是真的沒感覺，汪小菲完全不想談到限流這個話題嗎，人家避談的那麼明顯 你真的不知道嗎XD」。

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