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楊丞琳中國巡演唱到痛哭！Cue導播特寫「我眼淚好大顆」

楊丞琳在中國重慶巡演上潰堤落淚。（組合照，翻攝自微博）楊丞琳在中國重慶巡演上潰堤落淚。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊丞琳《LIKE A STAR》巡迴演唱會本月7日於中國重慶圓滿落幕，她在演唱《青春住了誰》時情緒潰堤當場淚崩，數度無法繼續演唱。現場觀眾齊聲合唱替她撐場，她則驚訝自己竟然情緒失控，還不忘喊話導播：「我第一次在舞台上眼淚那麼大顆欸！」

「出道以來第一次在舞台上淚流滿面！」這場演唱會為楊丞琳入行以來的第4次大型巡演，她事後在微博發文感性坦言「我覺得它是我生命中，目前為止最有份量的一次巡演。」她透露這段長達5年的巡演歷程中，歷經太多起伏與人生波折，情緒在最後一站終於潰堤，對她而言是種釋放與紀念。

楊丞琳Cue導播特寫眼淚。（組合照，翻攝自微博）楊丞琳Cue導播特寫眼淚。（組合照，翻攝自微博）

這段旅程意義非凡，楊丞琳也用「星星」來比喻自己一路走來的信念，「即使過程中有許多的挫折和打擊，我依然感謝。我始終相信，要像是一顆星星，必須真誠、善良、努力、勇敢。」回顧自己在重慶場情緒失控時，楊丞琳自嘲對導播說出「眼淚那麼大顆欸」，她形容那一刻既荒謬又真實，是她此生難忘的瞬間。

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