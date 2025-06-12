TRASH搶完金曲獎！台南初體驗先點「炒海瓜子配白飯」

TRASH樂團入圍本屆金曲獎的最佳樂團。（台南市政府提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕TRASH風光入圍本屆金曲獎的最佳樂團，下月將至台南的將軍吼開唱，團員期待地說：「第一次總是最珍貴的，一定會好好感受它！」更預告最想大啖美味海鮮，最推的就是「炒海瓜子配白飯」。

「2025臺南夏日音樂節-將軍吼」7月19、20日盛大開唱，活動邁入第14個年頭，更是南臺灣暑假最大的音樂節，這次祭出首日偶像之夜「鯤鯓開吼」、第二日樂團之夜「將軍燃炸」雙日主題。

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主辦單位公布第一波卡司，包括畢書盡、TRASH、陳泳希、小男孩樂團、灣島皇后、P!SCO以及柯泯薰。

Bii首度到將軍吼演出，面對海港、夏夜晚風的景致開唱，他興奮說：「能在海港旁邊跟大家一起吹吹海風 一起同樂、很開心！」由於演出地點靠近漁港，他直指海鮮這一味：「喜歡生魚片，在海港吃海鮮都特別新鮮價位也很公道。」

畢書盡計畫之後到女兒到台南旅遊。（台南市政府提供）

Bii更計劃之後有時間要帶女兒來台南旅遊，「喜歡帶女兒到處旅遊走走，她很喜歡看小動物，喜歡地方大一點，去牧場看小動物餵食。」

新人陳泳希與台南超有淵源，是臺南藝術大學畢業，她雀躍說：「很開心！第一次來將軍吼，想像自己在夏夜晚風裡唱〈夏夜晚風〉就覺得氣氛肯定適合到不行，而且很期待晚上煙火！」

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