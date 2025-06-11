范瑋琪《歌手》被淘汰！聲樂老師聽完表情失守 驚人反應曝光

加拿大聲樂老師Rozette評論范瑋琪的表現。（翻攝微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕范瑋琪上週參加《歌手2025》表現失利，她選唱自己的歌曲《最初的夢想》聲音狂飄，慘遭墊底火速淘汰；而加拿大知名聲樂老師Rozette，近日看了范瑋琪在節目上的表現，也給出了評論。

Rozette去年就在YouTube的頻道節目分析楊丞琳的歌唱技巧，聽完楊丞琳演唱《帶我走》，認為她太喜歡「夾」著聲音唱歌，聽來很像「中國版的小甜甜布蘭妮（Britney Spears）。」

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范瑋琪參加《歌手2025》失利，火速被淘汰。（翻攝微博）

近來Rozette評論了范瑋琪演唱《最初的夢想》，第一時間就發現范瑋琪聲音狂抖的原因，直說：「我覺得她很緊張耶，我有點同情她，她很緊張、在發抖，沒辦法穩定自己的氣息。」

只是范瑋琪唱到中後段，聲音開始狂飆甚至破音，Rozette的表情也跟著變了，表情一度被嚇到失守。

儘管如此，Rozette仍是認為范瑋琪可能是太緊張，進而影響了表現，「這對我們來說是一個很好的提醒，我們不知道發生甚麼事情，我們不知道後台發生了什麼，或是她的生活、她的身體是否健康，也不知道她是不是在後台跟人打架？」

Rozette認為，並不了解范瑋琪演唱當天的狀況，表示寧願聽到范瑋琪在節目上的真實表現，也不要聽到被電腦修音過後的完美和聲，想要為節目和她的團隊說讚。

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