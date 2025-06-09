永野芽郁陷不倫風暴 打死不退有新發展

永野芽郁近期陷入雙不倫風波。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日星永野芽郁近期陷入雙不倫風波，除人夫田中圭外，也傳出劈腿韓星金武俊，她火速辭演明年NHK大河劇《豐臣兄弟》，手上代言廣告也全數歸零，主持廣播節目也匆匆結束，事業幾乎全滅。近日她出席新劇《新聞主播》慶功會時仍表示：「會做好戰鬥姿勢迎接一切。」

永野芽郁退出2026年大河劇演出，廣告相繼遭撤，眼看要陷入全面停工，傳出Netflix伸出援手，根據日媒最新報導，某實力派導演傳屬意找永野芽郁演出Netflix新作品，知情人士私下透露，製作人員已先進行內部會議討論選角，企劃在如火如荼進行中，被酸「難怪她打死不退」。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：永野芽郁否認不倫「惹怒田中圭妻子」！恐向她追討賠償金

NHK大河劇《豐臣兄弟！》故事主要講述豐臣秀吉胞弟「豐臣秀長」協助哥哥統一天下，原邀請永野芽郁同門前輩仲野太賀飾演主角豐臣秀長；永野芽郁則飾演秀長初戀情人一角。

由於永野芽郁醜聞纏身，她只好趕在6月開拍前緊急主動辭演，NHK野經過審慎考慮後，同意接受「永野芽郁婉拒此次演出邀約」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法