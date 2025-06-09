晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

永野芽郁陷不倫風暴 打死不退有新發展

永野芽郁近期陷入雙不倫風波。（翻攝自IG）永野芽郁近期陷入雙不倫風波。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日星永野芽郁近期陷入雙不倫風波，除人夫田中圭外，也傳出劈腿韓星金武俊，她火速辭演明年NHK大河劇《豐臣兄弟》，手上代言廣告也全數歸零，主持廣播節目也匆匆結束，事業幾乎全滅。近日她出席新劇《新聞主播》慶功會時仍表示：「會做好戰鬥姿勢迎接一切。」

永野芽郁退出2026年大河劇演出，廣告相繼遭撤，眼看要陷入全面停工，傳出Netflix伸出援手，根據日媒最新報導，某實力派導演傳屬意找永野芽郁演出Netflix新作品，知情人士私下透露，製作人員已先進行內部會議討論選角，企劃在如火如荼進行中，被酸「難怪她打死不退」。

相關新聞：永野芽郁否認不倫「惹怒田中圭妻子」！恐向她追討賠償金

NHK大河劇《豐臣兄弟！》故事主要講述豐臣秀吉胞弟「豐臣秀長」協助哥哥統一天下，原邀請永野芽郁同門前輩仲野太賀飾演主角豐臣秀長；永野芽郁則飾演秀長初戀情人一角。

由於永野芽郁醜聞纏身，她只好趕在6月開拍前緊急主動辭演，NHK野經過審慎考慮後，同意接受「永野芽郁婉拒此次演出邀約」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中