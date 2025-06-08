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韓影帝趁妻懷孕「調情女模」！為母則強：兒子出生最幸福

李珉廷（左）、李炳憲挺過婚姻風暴，至今甜蜜幸福。（翻攝自X）李珉廷（左）、李炳憲挺過婚姻風暴，至今甜蜜幸福。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝李炳憲和愛妻李珉廷結婚12年，婚姻曾經亮紅燈！就在李珉廷懷孕期間，李炳憲和模特兒李智妍大膽調情，對女方死纏爛打，暗示能進一步接觸，但後來李珉廷選擇原諒，兩人婚姻維持至今。

李珉廷近來轉戰YouTube頻道，還主持《情來情往李珉廷》，在最新一集中，她談到人生中最幸福的瞬間，正是長子出生的那一刻，網友直呼她以家庭為重，對於自己的男人曾做錯事，完全不以為意。

相關新聞：曾爆出軌醜聞！李炳憲遭妻上節目連罵1小時「怒揭私下面」

其實李珉廷對於一對兒女都抱持同等的愛，她近來不吝公開女兒可愛背影，展現溫暖日常，照片中女兒在書架旁漫步，才18個月大的她吸引網友目光。

至於李炳憲近來在洛杉磯參加Netflix全球粉絲活動「TUDUM 2025」，宣傳《魷魚遊戲3》，影集將於27日於Netflix上線，將全系列劃下句點。

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