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愛莉莎莎砸千萬杜拜買房 當地台灣人：韭菜專區

網紅愛莉莎莎砸錢在杜拜買房。（翻攝自臉書）網紅愛莉莎莎砸錢在杜拜買房。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅愛莉莎莎近年全球置產，繼泰國買房後，又在杜拜大手筆砸千萬買了2間房。近日有在杜拜旅居10年的台灣人指出，愛莉莎莎在杜拜買的房其實就是專門坑殺外國人的地區，那兒的房子連當地人都不買，愛莉莎莎也親自出面回應。

愛莉莎莎日前公開自己到阿拉伯聯合大公國杜拜置購房產。（翻攝自臉書）愛莉莎莎日前公開自己到阿拉伯聯合大公國杜拜置購房產。（翻攝自臉書）

愛莉莎莎日前公開自己到阿拉伯聯合大公國杜拜置購房產，許多人都對她投資房地產的大膽行徑表示驚訝，近日有一名自稱在杜拜生活10年的台灣人，表示外國人到杜拜買房的門檻不高、可申請永久產權、投資1700萬元即可申請10年黃金簽證，另外，杜拜當地並不徵收個人所得稅，故吸引許多投資者前往當地置產。

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該網友分享自己在杜拜買房的經驗，他表示自己住過建商Damac蓋的別墅卻出現瑕疵，除了天花板剝落、櫥櫃砸到人、屋頂不防水之外，更無奈Damac品質參差不齊，買房需要謹慎挑選地段與建商。該網友更指出愛利莎莎買地建案位於「海事城」該區域配套不完善，杜拜當地人根本不會在該區域購屋，認為她被當成韭菜。

愛莉莎莎相信自己的投資眼光。（翻攝自臉書）愛莉莎莎相信自己的投資眼光。（翻攝自臉書）

該網友也提醒：杜拜房市動盪大，未來發展很難保證；建案地段不能只看廣告照，交通是最優先考慮；杜拜氣候經常處於40度以上高溫，人口暴漲後更是容易造成交通堵塞，物價也比想像中高；杜拜收租困難，租客逃脫、房子損壞、收不到錢更是常見問題。

愛莉莎莎購房區域目前仍荒涼，當地台人認為是割韭菜專區。（翻攝自臉書）愛莉莎莎購房區域目前仍荒涼，當地台人認為是割韭菜專區。（翻攝自臉書）

愛利莎莎則認為，她知道建商Damac品質不一，但她看的建案找來了美國TOP 300建築公司當中排名第一的Gensler建築師事務所合作，購屋地點目前雖然荒涼，但處於杜拜政府未來重點規畫區，她相信自己的眼光。

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