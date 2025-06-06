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豪乳網紅吃播中 突「拉背心露奶頭」帳號遭封鎖

中國網紅「CC寶玉玉」日前在b站分享吃播影片的時候，突然拉下背心，意外露出「小粉紅」。（翻攝自bilibili）中國網紅「CC寶玉玉」日前在b站分享吃播影片的時候，突然拉下背心，意外露出「小粉紅」。（翻攝自bilibili）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國網紅「CC寶玉玉」日前在b站（bilibili）分享吃播影片的時候，突然拉下背心，意外露出「小粉紅」，因為露點，讓網友躁動，紛紛前來觀賞，甚至有人質疑她就是為了要流量才做出失控行為。但CC寶玉玉喊冤，直稱自己是剪輯影片的時候不小心，所以才鬧烏龍，目前除影片已刪除之外，帳號也被封禁。

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CC寶寶玉玉是名穿搭、美妝網紅。（翻攝自YouTube）CC寶寶玉玉是名穿搭、美妝網紅。（翻攝自YouTube）

擁有27萬粉絲的CC寶玉玉原本是一名美妝、穿搭主播，偶而也會上吃播，讓觀眾跟著她一起用餐。不過，她在6月3日發布的影片當中，只見她穿著一件黃色坦克背心，開心地大快朵頤，沒想到吃到自己間的鮭魚牌後，她突然伸手拉了一下背心，然後不該露出的點就露出來了，雖然時間僅短短1、2秒，且之後CC寶玉玉繼續用餐，但卻引發軒然大波。

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影片已經遭到刪除，但早有網友做好備份在網路瘋傳，影片也遭到b站刪除，並立刻封禁CC寶玉玉帳號。雖然CC寶玉玉說自己剪輯時沒注意，但她也沒說明為何吃播到一半突然拉扯背心。

CC寶玉玉的帳號目前已被封禁。（翻攝自bilibili）CC寶玉玉的帳號目前已被封禁。（翻攝自bilibili）

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