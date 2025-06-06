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娛樂 電視

（專題）男神肖戰《藏海傳》再度爆紅！10個專屬小故事你一定要知道

〔娛樂頻道／專題報導〕肖戰繼《陳情令》後，今年憑藉古裝劇《藏海傳》再度引爆話題，穩坐「頂流」寶座。他從一名平面設計師走到今日萬人追捧的男神，中間的轉折精彩又感人。以下這10個專屬於肖戰的小故事，絕對讓你更懂這位萬人迷的魅力。

肖戰2015年參加選秀節目《燃燒吧少年》時，模樣稚嫩。（翻攝自微博）肖戰2015年參加選秀節目《燃燒吧少年》時，模樣稚嫩。（翻攝自微博）

1. 【大齡出道】設計師變偶像，24歲開啟新人生

肖戰大學就讀重慶工商大學現代國際設計藝術學院，主修藝術設計，畢業後曾當過設計師、攝影師。2015年參加選秀節目《燃燒吧少年》，原本只是想「體驗一下」，沒想到從此踏上演藝之路。24歲的他在一票青春練習生中屬於「高齡選手」，但憑實力與堅持，最終成為X玖少年團主唱，開啟了他的演藝生涯。

肖戰藝術天份滿點。（翻攝自微博）肖戰藝術天份滿點。（翻攝自微博）

2. 【設計魂不滅】從手繪賀卡到專輯封面都自己來

肖戰小時候學習過書法、畫過國畫，藝術天分一路延續到現在，除此之外也是學生藝術團、聲樂部的部長，在學期間就展現藝術天分的肖戰，曾獲得「校園十佳歌手」的稱號。而他入行後，把藝術天份用在親手設計單曲《光點》封面，還曾在劇集《餘生》延播時畫插畫安慰粉絲。

肖戰畫的小飛俠。（翻攝自微博）肖戰畫的小飛俠。（翻攝自微博）

3. 【粉絲叫他小飛俠】畫作成靈感，紅斗篷成應援色

肖戰的粉絲名起因相當特別，起初他只是畫了一幅披著紅斗篷的小飛俠圖畫，代表無所畏懼、不服輸的精神，後來也象徵著粉絲對他的堅定陪伴。自此，「小飛俠」成了他的粉絲名稱，斗篷的紅色也成為應援色。

肖戰（左）與李沁在《狼殿下》有精彩對手戲。（翻攝自微博）肖戰（左）與李沁在《狼殿下》有精彩對手戲。（翻攝自微博）

4. 【《狼殿下》蛻變】低潮期拍戲哭不出來？他靠演技走出來

《狼殿下》雖然比《陳情令》還晚一年播出，卻是在他爆紅前拍的戲，當時他正處低潮，對角色充滿懷疑，哭戲還一度哭不出來，但拍到殺青那刻，導演對他說「這是你最後一次穿疾沖的衣服了」，他紅著眼說：「疾沖已經走入我生活。」才建立自信，也讓觀眾見證了他演技的蛻變與成長。

《陳情令》讓肖戰（左）和王一博都爆紅。（翻攝自微博）《陳情令》讓肖戰（左）和王一博都爆紅。（翻攝自微博）

5. 【《陳情令》爆紅】魏無羨成就他的頂流起點

2019年《陳情令》播出，肖戰飾演的魏無羨紅遍兩岸，風流不羈又帶著哀愁的角色刻畫，讓他演藝路全面起飛。與王一博組成的「忘羨CP」更成為現象級話題。

「肖戰紅海」是粉絲給他的專屬應援。（翻攝自微博）「肖戰紅海」是粉絲給他的專屬應援。（翻攝自微博）

肖戰今年憑藉古裝劇《藏海傳》再度引爆話題，穩坐「頂流」寶座。（翻攝自微博）肖戰今年憑藉古裝劇《藏海傳》再度引爆話題，穩坐「頂流」寶座。（翻攝自微博）

6. 【偶像危機】227事件讓他跌入谷底

肖戰2020年捲入粉絲引發的「227事件」，導致廣告、節目遭到封殺，演藝生涯幾近中斷。但年底星光大賞上，他與楊紫首度同台演唱《餘生，請多指教》同名主題曲時，粉絲用8秒點起他的應援色海，紅海應援成為當年最感動的一幕，「肖戰紅海」也在當天衝上熱搜。

肖戰抱著愛貓「堅果」的模樣，融化不少粉絲。（翻攝自微博）肖戰抱著愛貓「堅果」的模樣，融化不少粉絲。（翻攝自微博）

7. 【柴犬控貓奴】毛小孩堅果才是「心頭寶」？

雖然最愛柴犬，但他家裡養的卻是一隻名叫「堅果」的貓咪。在慶生花絮中，蛋糕上不只他，還有堅果的身影。只是他在訪談中被問「貓還是狗」，毫不猶豫選了狗，讓粉絲笑說：「堅果錯付了！」

肖戰在節目上難得和爸媽同框。（翻攝自微博）肖戰在節目上難得和爸媽同框。（翻攝自微博）

8. 【親切反差萌】戲裡溫柔老幹部，戲外爆笑男孩

劇中的顧魏、顧一野等角色穩重可靠，但私底下的肖戰超幽默。他曾對楊紫自信說：「我過去每個劇組都是最有趣的那個人！」選秀時期的花絮也能看到他和隊友打鬧、笑聲不斷，真的是反差萌代表。

他也提到就算父親在外會向母親說給自己點面子，卻依然處處寵愛，深入骨子的貼心在肖戰身上也能發現，照顧他人感受，提醒工作人員小心等，不僅如此，他還燒的一手好菜，是個暖男。

肖戰因為古裝戲拍多了，很擔憂髮際線是真的撐不住。（翻攝自微博）肖戰因為古裝戲拍多了，很擔憂髮際線是真的撐不住。（翻攝自微博）

9. 【髮際線危機】帥哥也怕變禿！

接演《陳情令》、《慶餘年》、《狼殿下》等多部古裝劇後，他坦言最怕的不是變胖，而是髮際線後退。自己都自嘲快「撐不住了」，網友還笑說他是「史上最帥的髮線危機患者」。

肖戰（左）在《藏海傳》戲裡與張婧儀共演的愛戀曖昧，掀起熱議。（翻攝自微博）肖戰（左）在《藏海傳》戲裡與張婧儀共演的愛戀曖昧，掀起熱議。（翻攝自微博）

10. 【《藏海傳》再創高峰】與張婧儀火花四射，稱霸收視

2025年開播的《藏海傳》，讓肖戰以「藏海」一角再度爆紅。戲裡與張婧儀共演的愛戀曖昧、深情互動掀起熱議，劇集開播即登收視榜首。張婧儀甚至為戲推掉大女主劇《偽宋殺手日志》的邀約，受到許多網友抨擊，還被罵不長進，好在《藏海傳》讓輿論直接反轉，兩人CP感也再創話題高峰。

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