台灣AV女優認曾喝醉勾引運將 狂舔生蠔練出驚人祕技

芷媗被封為是「最強美腿女神」。（大象傳媒提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣AV女優芷媗擁有177公分的模特兒頂級身材，白皙肌膚與氣場全開的絕美外型，更被譽為「最強美腿」、「制服界頂流大魔女」。出道4年的她累積近百部作品，憑藉極具辨識度的外型與性感魅力，在AV界人氣持續飆升。

芷媗坦言：「剛入行時既緊張又興奮，對鏡頭的掌握不夠熟練，拍攝過程中總覺得表情或動作不到位，直到後來看到成品，那股成就感真的無法形容，也讓我更確信這條路是值得努力的。」

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芷媗在作品《接受性支配的長腿辣模》中，突破尺度挑戰極限演出，她形容拍攝過程「又痛又爽、全身都要ㄍㄧㄥ住」，收工回家看著身上的瘀青真的是神仙打架後的戰績，讓她非常難忘。

芷媗被封為是「最強美腿女神」。（大象傳媒提供）

擁有超高人氣的芷媗，被粉絲封為「腿控福音」，每次拍攝性感寫真都引發網友暴動。芷媗幽默分享拍攝前的狀態，「只要鏡頭一對準我，好像性感雷達就會自動開啟！」正因為身材高挑難以駕馭，讓眾多男優頭痛，芷媗也成為業界最難攻略的性感之峰。

私下的芷媗個性直率，曾分享某次喝醉後和閨蜜一起上計程車，竟對司機說：「去hotel！」她坦言：「身體很誠實！拍攝作品時我也相信誠實的反應最能打動人心。最厲害的是身體可以隨時啟動開關，即使對方不動都可以自嗨高潮。」

除了演技與外貌兼備，芷媗還對「專業性感」有自己一套體悟，分享自己訓練舌技的方法竟是「反覆練習舔生蠔！」讓粉絲震驚直呼：「這才是專業職人精神！」大象傳媒宣布近期芷媗將有多部新作上線，下半年還會舉辦粉絲見面會，讓這位「最強美腿女神」與粉絲零距離親密接觸。

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