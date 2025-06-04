劉冠廷合作古天樂覺得夢幻！泡水演動作戲閉氣閉到極限

劉冠廷首次接拍香港動作電影《私家偵探》，體驗到香港動作場面的考驗。（華映提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕香港電影《私家偵探》集合香港影帝古天樂與金馬男星劉冠廷共同演出，劉冠廷首次接拍香港動作電影，直說接到時有一種做夢的錯覺，尤其能和古天樂對戲覺得非常期待，但也體驗到香港動作場面的考驗，一場泡在水中的動作場面，泡水泡到衣服都要褪色，閉氣也閉到快要受不了。

劉冠廷回憶接到邀約當下非常興奮，「能和香港的團隊及古老闆（古天樂）一起演出，是我做夢也沒有想到的事。」他透露當時有點臨時，讓他曾一度想很多，「有一種是真的嗎？真的可以和古天樂合作嗎？但內心非常期待。」

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電影全片在馬來西亞拍攝，劉冠廷表示天氣的熱度他還可以適應，再加上劇組照顧很專業，他也吃到不少馬來西亞美食，記得中秋節攝影師有請全劇組吃沙爹，但他最念念不忘的美食還是榴櫣。

劉冠廷透露演出的角色心事重重，顯得有些黑暗的狀態，他在詮釋上也常常會質疑「自己是這樣嗎？」但兩位導演都會抽空和他討論角色行為的動機，比他自我檢視的更嚴格，「導演讓我沒有那麼糾結，在表演上也給我很大的空間。」

他說當要表現得比較陰暗時，導演都會要求工作人員給他一些空間，「而且到了我全然陌生的馬來西亞拍攝，無形之中給了我一些幫助，讓我覺得自己和世界有種疏離感，能更自在的在角色的內心穿梭。」

至於和古天樂對戲，劉冠廷表示因為兩人之間衝突不斷，所以每場一戲他都很戰戰兢兢，「但機會難得，所以我也很珍惜，拍攝前會很緊張，但一入戲緊張感就會消失。古老闆對我也很照顧，有時單拍我這面時，即便不會帶到他，他都會在鏡頭看不見的地方陪我把戲對完。」一場動作場面更讓他感受到古天樂在港片薰陶下，對於動作戲的精準掌握，直呼：「很過癮！」

劉冠廷在《私家偵探》有一場水中重頭戲，泡到手和腳都皺了。（華映提供）

此外，劉冠廷還有一場水中重頭戲，他透露在水池中泡了超久，「我泡到手和腳都皺了，現場為了消毒，水中放有一些漂白水，泡到後來我的戲服都開始褪色了。而且我必需在水中睜著眼，我從來沒有試過，一聽到action，我就硬直頭皮直接打開眼睛演出。」

但劉冠廷覺得最難熬的是必需在水中憋氣憋超久，可說是體力的考驗，有幾次真的快到極限、快不行的時候，卡的聲音就會在最危急時出現，「後來發現導演也跟我跟著一起憋氣，真的很感動，就會覺得自己不孤單，導演很照顧演員。」《私家偵探》將於6月18日在台上映。

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