晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉冠廷合作古天樂覺得夢幻！泡水演動作戲閉氣閉到極限

劉冠廷首次接拍香港動作電影《私家偵探》，體驗到香港動作場面的考驗。（華映提供）劉冠廷首次接拍香港動作電影《私家偵探》，體驗到香港動作場面的考驗。（華映提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕香港電影《私家偵探》集合香港影帝古天樂與金馬男星劉冠廷共同演出，劉冠廷首次接拍香港動作電影，直說接到時有一種做夢的錯覺，尤其能和古天樂對戲覺得非常期待，但也體驗到香港動作場面的考驗，一場泡在水中的動作場面，泡水泡到衣服都要褪色，閉氣也閉到快要受不了。

劉冠廷回憶接到邀約當下非常興奮，「能和香港的團隊及古老闆（古天樂）一起演出，是我做夢也沒有想到的事。」他透露當時有點臨時，讓他曾一度想很多，「有一種是真的嗎？真的可以和古天樂合作嗎？但內心非常期待。」

電影全片在馬來西亞拍攝，劉冠廷表示天氣的熱度他還可以適應，再加上劇組照顧很專業，他也吃到不少馬來西亞美食，記得中秋節攝影師有請全劇組吃沙爹，但他最念念不忘的美食還是榴櫣。

劉冠廷透露演出的角色心事重重，顯得有些黑暗的狀態，他在詮釋上也常常會質疑「自己是這樣嗎？」但兩位導演都會抽空和他討論角色行為的動機，比他自我檢視的更嚴格，「導演讓我沒有那麼糾結，在表演上也給我很大的空間。」

他說當要表現得比較陰暗時，導演都會要求工作人員給他一些空間，「而且到了我全然陌生的馬來西亞拍攝，無形之中給了我一些幫助，讓我覺得自己和世界有種疏離感，能更自在的在角色的內心穿梭。」

至於和古天樂對戲，劉冠廷表示因為兩人之間衝突不斷，所以每場一戲他都很戰戰兢兢，「但機會難得，所以我也很珍惜，拍攝前會很緊張，但一入戲緊張感就會消失。古老闆對我也很照顧，有時單拍我這面時，即便不會帶到他，他都會在鏡頭看不見的地方陪我把戲對完。」一場動作場面更讓他感受到古天樂在港片薰陶下，對於動作戲的精準掌握，直呼：「很過癮！」

劉冠廷在《私家偵探》有一場水中重頭戲，泡到手和腳都皺了。（華映提供）劉冠廷在《私家偵探》有一場水中重頭戲，泡到手和腳都皺了。（華映提供）

此外，劉冠廷還有一場水中重頭戲，他透露在水池中泡了超久，「我泡到手和腳都皺了，現場為了消毒，水中放有一些漂白水，泡到後來我的戲服都開始褪色了。而且我必需在水中睜著眼，我從來沒有試過，一聽到action，我就硬直頭皮直接打開眼睛演出。」

但劉冠廷覺得最難熬的是必需在水中憋氣憋超久，可說是體力的考驗，有幾次真的快到極限、快不行的時候，卡的聲音就會在最危急時出現，「後來發現導演也跟我跟著一起憋氣，真的很感動，就會覺得自己不孤單，導演很照顧演員。」《私家偵探》將於6月18日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中