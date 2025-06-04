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全場淪陷！電影提前試膽 觀眾瘋狂啃小黃瓜重現集體中邪

《怪譚搜索》以視訊通話、監控畫面與即時訊息拼貼出一場數位詛咒災難。（原創娛樂提供）《怪譚搜索》以視訊通話、監控畫面與即時訊息拼貼出一場數位詛咒災難。（原創娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由《人肉搜索》原班團隊打造的全新驚悚新作《怪譚搜索》2日晚間在台舉辦搶先特映會，觀眾一同體驗這場結合「數位詛咒」與超自然現象的全新螢幕奇談。雖然端午連假才剛落幕，現場觀眾的驚嚇熱度依舊高漲，特映氣氛詭譎又熱鬧。

其中最吸睛的橋段，莫過於「全場觀眾集體啃小黃瓜」的奇景，原來電影中出現大量與小黃瓜有關的詭異設定，片商特別與在地小農「微醺農場」合作，發送每位觀眾一袋生食級小黃瓜，讓戲院瞬間變身為恐怖農產市集，引發全場歡笑。有影迷笑說：「第一次看電影收到小黃瓜，真的太有創意了！」

不僅如此，現場更驚喜加碼「詛咒挑戰」，觀眾只要拿到特殊包裝的小黃瓜，即可獲得限量「驅邪好禮」，讓觀眾在試膽之餘也能「安心收驚」，把陰氣留在戲院、正氣平安帶回家。《怪譚搜索》將於6月6日在台上映，片商同步推出三款話題性十足的預售套票組合，已在博客來開賣。

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