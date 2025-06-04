白冰冰變嚴師！指導「Give me five少女隊」錄新歌 暖舉曝光

「Give me five少女隊」許芷芸（左起）、張羽靚、張家瑜、張思媛、黃宥臻私底下感情很好。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰積極經營YT網路節目《誠懇逗陣》，最新一集她化身音樂老師，嚴格指導子弟兵「Giveme five少女隊」唱歌，錄製她們首張EP《恁仔細》。

「Give me five少女隊」成員張家瑜、張羽靚、張思媛、許芷芸、黃宥臻都是來自民視選秀節目《台灣那麼旺》，兩年前被白冰冰相中組成女團，目前是民視《超級冰冰Show》固定班底，不過成員分別住在台北、嘉義、南投、台南等地，要聚集在一起練習不容易，因此她們格外珍惜。

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Give me five少女隊成軍兩年，成員們都是從小就在歌唱比賽中拚搏脫穎而出，老闆白冰冰除了要求他們要練習唱歌跳舞外，對功課也很要求，因此成員功課都不錯，其中隊長張家瑜以第一名畢業於華岡藝校，經特殊選才上了台灣師大表演藝術系，大學功課也沒落下，在班上名列前茅。

白冰冰（左四）很照顧「Give me five少女隊」張羽靚（左起）、張思媛、張家瑜、黃宥臻、許芷芸。（長興影視提供）

因此，還是學生的Give mefive少女隊主要活動都只能安排在寒、暑假，而暑假將至，白冰冰決定出資幫5個小女生出首張專輯，請來師兄明亮幫她們寫了適合唱跳的新歌《恁仔細》，並由師姐蔡亞露擔任製作人，白冰冰笑說：「我希望這是一首好聽又洗腦的歌，所以特別加入我很喜歡的客家歌詞，我搬到新竹峨眉後，周遭有很多客家人，我想為他們做點事，可以推廣客家文化。」

此外《超級冰冰Show》音樂老師孔鏘看著Give mefive少女隊從小比賽出道，也很疼愛這群小朋友，得知白冰冰要幫她們出專輯，特別幫她們量身打造3首符合他們青春可愛特色的唱跳歌曲，另外創作新人胤呈也會幫她們寫一首新歌。少女隊錄製新歌時，白冰冰全程在外面監聽，「我知道她們的優缺點，所以會調一下她們的唱法，教她們如何唱，特別要求她們去外面喊一喊，讓聲音可以唱出來。」

由於5個女生的年紀都還小，所以溝通的群組裡面除了藝人本身外，家長也都在群裡，不過大家求好心切，紛紛提出意見，意見分歧時白冰冰就會在群裡發話做決定，讓工作可以順利推展，白冰冰笑說：「裡面有人的阿公阿嬤年紀者比我小，所以我還是有點威嚴的。」而成員們也自有一套應對法，選擇該聽該做的，隊長張家瑜說：「通常冰冰姊會給我們大方向，我們自己去想更好的idea，讓我們有發揮的空間，所以大家在一起工作很開心。」

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