晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰變嚴師！指導「Give me five少女隊」錄新歌 暖舉曝光

「Give me five少女隊」許芷芸（左起）、張羽靚、張家瑜、張思媛、黃宥臻私底下感情很好。（長興影視提供）「Give me five少女隊」許芷芸（左起）、張羽靚、張家瑜、張思媛、黃宥臻私底下感情很好。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰積極經營YT網路節目《誠懇逗陣》，最新一集她化身音樂老師，嚴格指導子弟兵「Giveme five少女隊」唱歌，錄製她們首張EP《恁仔細》。

「Give me five少女隊」成員張家瑜、張羽靚、張思媛、許芷芸、黃宥臻都是來自民視選秀節目《台灣那麼旺》，兩年前被白冰冰相中組成女團，目前是民視《超級冰冰Show》固定班底，不過成員分別住在台北、嘉義、南投、台南等地，要聚集在一起練習不容易，因此她們格外珍惜。

Give me five少女隊成軍兩年，成員們都是從小就在歌唱比賽中拚搏脫穎而出，老闆白冰冰除了要求他們要練習唱歌跳舞外，對功課也很要求，因此成員功課都不錯，其中隊長張家瑜以第一名畢業於華岡藝校，經特殊選才上了台灣師大表演藝術系，大學功課也沒落下，在班上名列前茅。

白冰冰（左四）很照顧「Give me five少女隊」張羽靚（左起）、張思媛、張家瑜、黃宥臻、許芷芸。（長興影視提供）白冰冰（左四）很照顧「Give me five少女隊」張羽靚（左起）、張思媛、張家瑜、黃宥臻、許芷芸。（長興影視提供）

因此，還是學生的Give mefive少女隊主要活動都只能安排在寒、暑假，而暑假將至，白冰冰決定出資幫5個小女生出首張專輯，請來師兄明亮幫她們寫了適合唱跳的新歌《恁仔細》，並由師姐蔡亞露擔任製作人，白冰冰笑說：「我希望這是一首好聽又洗腦的歌，所以特別加入我很喜歡的客家歌詞，我搬到新竹峨眉後，周遭有很多客家人，我想為他們做點事，可以推廣客家文化。」

此外《超級冰冰Show》音樂老師孔鏘看著Give mefive少女隊從小比賽出道，也很疼愛這群小朋友，得知白冰冰要幫她們出專輯，特別幫她們量身打造3首符合他們青春可愛特色的唱跳歌曲，另外創作新人胤呈也會幫她們寫一首新歌。少女隊錄製新歌時，白冰冰全程在外面監聽，「我知道她們的優缺點，所以會調一下她們的唱法，教她們如何唱，特別要求她們去外面喊一喊，讓聲音可以唱出來。」

由於5個女生的年紀都還小，所以溝通的群組裡面除了藝人本身外，家長也都在群裡，不過大家求好心切，紛紛提出意見，意見分歧時白冰冰就會在群裡發話做決定，讓工作可以順利推展，白冰冰笑說：「裡面有人的阿公阿嬤年紀者比我小，所以我還是有點威嚴的。」而成員們也自有一套應對法，選擇該聽該做的，隊長張家瑜說：「通常冰冰姊會給我們大方向，我們自己去想更好的idea，讓我們有發揮的空間，所以大家在一起工作很開心。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中