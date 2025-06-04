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吳彥祖陪女兒追韓團！網驚見他朝聖Stray Kids：不可思議

吳彥祖拿手機錄影的方式，被吐槽很像是亞洲老爸。（翻攝自IG）吳彥祖拿手機錄影的方式，被吐槽很像是亞洲老爸。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕吳彥祖日前在IG打卡，透露身處韓團Stray Kids的演唱會，讓不少網友大讚「真是好爸爸」，原來他是陪女兒追星。

吳彥祖在前天（2日）於IG曬出觀賞演唱會的影片，從後方大銀幕可看出，正是韓國夯團Stray Kids正在表演《escape》，原來這是Stray Kids在美國洛杉磯的演唱會，吳彥祖寫著：「你去過Stray Kids的演唱會嗎？我去過了！」還不忘標記「girldad」，似乎正是陪11歲的女Raven一起看偶像。

不少網友對於吳彥祖與Stray Kids夢幻聯動感到不可思議，更有許多人大讚吳彥祖真是寵女兒的好爸爸，「天啊一位香港傳奇演員來看Stray Kids」、「我的偶像看我的偶像，天啊」、「大哥，你拿手機的方式，很像典型的亞洲老爸」、「世界欠我一個像吳彥祖這樣的老爸」、「老公去看老公的演唱會」、「吳彥祖也是stay（粉絲名）？」、「最棒的爸爸」、「已經到了這個年紀了嗎」。

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